Реклама стоматологической клиники, размещенная в газете «PRO Город», признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного гражданина.

Владимирское УФАС России в процессе осуществления государственной функции по контролю за соблюдением норм Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») установило факт размещения в газете «PRO Город» №35 (520) от 31 августа 2019 года на стр. 4 рекламное объявление следующего содержания: «Неудобство съемного протеза: какая процедура лишит вас дискомфорта…Скидка пенсионерам 10%*…..Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом», не соответствующего ФЗ «О рекламе», поскольку в данном рекламном содержаться ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, улучшения состояния здоровья человека в результате применения объекта рекламирования. Также, реклама медицинских услуг не должна содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с использованием объекта рекламирования.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 ФЗ «О рекламе» реклама медицинских изделий не должна содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, улучшения состояния здоровья человека в результате применения объекта рекламирования.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 ФЗ «О рекламе» реклама медицинских изделий не должна содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с использованием объекта рекламирования.

В соответствии с частью 3 ФЗ «О рекламе», требования пунктов 2 — 5 части 1 ст. 24 распространяются также на рекламу медицинских услуг, в том числе на рекламу методов лечения, диагностики, профилактики и реабилитации.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как в данном рекламном содержаться ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, улучшения состояния здоровья человека в результате применения объекта рекламирования. Также, реклама медицинских услуг не должна содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с использованием объекта рекламирования, что нарушает требования п.2,3 ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 13.03.2006 №38 –ФЗ «О рекламе».

Принято решение не выдавать предписание в связи с однократным характером размещения спорного рекламного объявления в газете «PRO Город».