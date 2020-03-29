Регоператоры подготовили «дорожные карты» по вводу раздельного сбора мусора

Региональные операторы, работающие в трех зонах Владимирской области, представили в администрацию «дорожные карты» по запуску раздельного сбора отходов. План составлен на 5 лет, и итоговым результатом должны стать следующие показатели: 45% отходов будет уходить на переработку и 30% на утилизацию. В нынешнем году весь объем отправляют на свалки без какой-либо сортировки. В 2019-м, до захода на рынок регоператоров, по официальным данным «Белого дома», 10% перерабатывали, 5% утилизировали. Чтобы достичь плановых показателей, нужно запускать пробный шар уже сейчас. И регоператор в «подмосковной» зоне уже начал такую работу. Компания «Хартия» закупает контейнеры для раздельного сбора мусора.

Главная проблема – подготовить контейнерные площадки под размещение нескольких баков.

У многих многоквартирных домов — узкие контейнерные площадки, на которых помещается от силы два бака. А надо расположить, как минимум, еще пару для пластика, бумаги и стекла. К примеру, в том же Владимире, как «Призыв» сообщал ранее, есть такие дворы, где вообще нет свободной территории. Даже для детских площадок и парковок. И там были установлены углублённые контейнеры, чтобы копить мусор под землей. Но их сейчас не используют, потому что у регоператора «Биотехнологии» нет соответствующей техники. Вместо этого регоператор использует баки с крышками, но без педалей, поэтому большую часть времени они стоят открытыми. Причем не на территории оборудованных площадок, а на газонах. Так что регоператорам предстоит огромная подготовительная работа. В этом им должны помочь местные власти. Во Владимире пока наладить конструктивный диалог не особо удается. В течение двух месяцев зимы депутаты горсовета и руководство мэрии критиковали работу регоператора «Биотехнологии», пытались добиться перерасчета для жителей. Но все это не имело большого результата.

Единственный район, где мусорная реформа к марту запустилась в полную силу, это Фрунзенский. Из Ленинского и Октябрьского идет поток жалоб на график уборки отходов, в том числе и крупногабаритного. Остаются проблемы и в частном секторе. Тарный вывоз мусора до сих пор не налажен, да и новых графиков многие жители по сей день не знают.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»