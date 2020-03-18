Региональным льготникам добавили денег на лекарства

Дополнительно около 60 миллионов рублей выделяется из регионального бюджета на обеспечение бесплатными лекарствами льготных пациентов. Соответствующие поправки в бюджет рассмотрели депутаты Законодательного Собрания Владимирской области. Эта сумма потребовалась 311 жителям, у которых недавно выявлены серьезные заболевания. В регионе список возглавляют такие болезни, как сахарный диабет, бронхиальная астма и онкологические заболевания.

Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Заксобрания области:

Значительная часть обращений граждан связана с обеспечением лекарств региональных льготников.

Сегодня мы услышали, что в бюджете на 2020 год увеличены средства на обеспечение вновь выявленных льготников. Делаем, что можем.

В 2020 году на лекарства льготникам выделяют 1,161 миллиарда рублей, что на 18% больше прошлогодних показателей. По последним данным, в регионе проживают 21 тысяча федеральных и 118 региональных льготников. У депутатов возникло много вопросов к администрации области о запуске централизованных закупок лекарств. Власти должны закупать все необходимые препараты и распределять по больницам.

Власти обещают, что перебоев с поставками не будет.

Сергей Шевченко, первый заместитель губернатора администрации Владимирской области:

То, что касается централизации закупок, мы его прорабатываем.

Из-за падения рубля некоторые препараты не смогли быть выпущены на территории Российской Федерации.

Чтобы понижать цены и держать ситуацию более управляемой, этот вопрос прорабатывается. Мы придем к этому.

Сейчас все медучреждения по отдельности заказывают через торги необходимые их пациентам лекарства. На госзакупки выставляют лоты по препаратам, выискивая поставщиков подешевле. Нередко случается ситуация, когда на торги не заявляется ни один поставщик, потому что таких препаратов по указанной цене уже нет.

Как «Призыв» сообщал ранее, бесплатные лекарства положены всем пациентам, которые перенесли инсульт, инфаркт и операции на сердце.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»