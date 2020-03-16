Разбираемся, кто должен латать ямы на дорогах

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Забота о дорогах зависит от подчиненности
Во Владимирской области есть федеральные, областные, муниципальные и дворовые дороги. Это важный момент. От того, кому они принадлежат, зависит, кто за них отвечает. Можно написать сотню жалоб городским властям, но они все равно не смогут отремонтировать яму на «Пекинке», потому что она не в их зоне ответственности.
За федеральную дорогу в нашей области М-7 «Волга» отвечает ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Региональные содержит ГБУ «Владупрдор». На сайте компании есть телефоны диспетчеров всех районов. Можно звонить, оставлять сообщения, специалисты обязаны отреагировать. Городские и районные дороги курируют муниципалитеты. За дворы отвечают собственники жилья. Итак, рассмотрим каждую из перечисленных категорий дорог.
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Сколько потратят на реконструкцию дорог
С каждым годом объем дорожно-строительных работ уменьшается. В этом году не запланировано ни одной стройки. На реконструкцию потратят около 500 миллионов рублей. Большая часть суммы пойдет на 9-километровый участок дороги Кольчугино — Киржач. Остальные средства направят на проектирование будущих объектов. На ремонт и содержание дорог Владимирской области потратят 3,6 миллиарда рублей. Поддержание дорог в нормативном состоянии — основная задача властей всех уровней. Но они не особо с ней справляются, потому что износ по ним превышает 40% повсеместно.
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У муниципалитетов появилось больше власти и денег
С этого года муниципалитеты получают до 50% доходов от транспортного налога. Раньше все эти деньги уходили в региональный бюджет, и в течение года область распределяла их в виде субсидий. Теперь власти на местах получили больше полномочий и денег. Больше не надо клянчить и надеяться на благосклонность области. Автомобилисты внесли платеж по транспортному налогу. Он не растворился в миллиардах региональной казны, а целенаправленно пошел на ремонт той дороги, по которой автомобилист чаще всего и ездит, то есть по месту регистрации. В этом плане больше всего повезло Владимиру, Коврову, Мурому — крупным городским центрам с наибольшим количеством зарегистрированного транспорта.
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На селе щебень заменят асфальтом
Область ежегодно выделяет средства на поддержку сельских территорий по части асфальтирования дорог. Ко многим селам до сих пор ведет грунтовая дорога, посыпанная щебнем. В ближайшие три года планируется построить 30,24 км дорог к 15 сельским населенным пунктам. В списке поселки и деревни Бурино и Золотая Грива Вязниковского района, Картаганово и Шаньково Гороховецкого района, Федотово и Якимец Гусь-Хрустального района, Нерлинка Камешковского района, Бараново Ковровского района, Топорищево Кольчугинского района, Гостец, Напутново и Новинки Петушинского района, Глебово и Ярцево Селивановского района, Климовское Судогодского района.
Дело это затратное. На пару километров ровной асфальтированной дороги уходит порядка 50 миллионов рублей.
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Поддержку ремонта дворовых дорог постепенно сводят на нет
Дворовая территория — это часть общедомового имущества. Ее должны ремонтировать на средства, которые ежемесячно собственники жилья перечисляют либо управляющим компаниям, либо в ТСЖ и ЖСК. Это те самые 700-1000 рублей из квитанции на содержание и ремонт общего имущества дома. Но на практике денег на латание дворовой дороги не хватает.
Есть более приоритетные задачи. Это благоустройство детской площадки, контейнерной площадки, уборка придомовой территории, промывка труб, ремонт систем освещения и тепловых узлов, ремонт козырьков, борьба с сосульками. Список бесконечен. Последние три года область и муниципалитеты оказывают поддержку в ремонте дворов. В этом году во Владимире благоустройство проведут в 24 дворах. Территорий же, которые нуждаются в латании ям, в 20 раз больше.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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