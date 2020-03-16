Разбираемся, кто должен латать ямы на дорогах

Во Владимирской области есть федеральные, областные, муниципальные и дворовые дороги. Это важный момент. От того, кому они принадлежат, зависит, кто за них отвечает. Можно написать сотню жалоб городским властям, но они все равно не смогут отремонтировать яму на «Пекинке», потому что она не в их зоне ответственности.

За федеральную дорогу в нашей области М-7 «Волга» отвечает ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Региональные содержит ГБУ «Владупрдор». На сайте компании есть телефоны диспетчеров всех районов. Можно звонить, оставлять сообщения, специалисты обязаны отреагировать. Городские и районные дороги курируют муниципалитеты. За дворы отвечают собственники жилья. Итак, рассмотрим каждую из перечисленных категорий дорог.