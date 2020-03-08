Растёт продолжительность жизни женщин Владимирской области

Утешительная статистика к 8 марта: средняя продолжительность жизни женщин Владимирской области растёт. Сейчас она составляет около 77 лет, а к 2030 году достигнет 79 лет, прогнозирует Владимирстат. Долгий женский век, конечно, в радость, но доживают его большинство дам в одиночестве. Найти спутника в зрелом возрасте крайне сложно. На начало 2019 года возрастная группа женщин «85+» насчитывала 19 тысяч, а мужчин только около 4,4 тысяч.

Во Владимирской области проживают около 747 тысяч женщин.

Владимирстат составил портрет средней жительницы области. Каждая четвертая женщина работает в сфере торговли, услуг и общественного питания, каждая пятая — в обрабатывающих производствах, образовании, здравоохранении и соцобеспечении. Она — горожанка, замужем, имеет среднее профессиональное образование и одного ребенка, проживает в квартире. Помимо роли матери и супруги, женщины прекрасно справляются и со своими профессиональными обязанностями. Владимирстат отмечает: профессионализмом наших женщин можно гордиться, а еще дамы всё чаще становятся у руля организаций.

Между тем, представительницы слабого пола не торопятся рано выходить замуж и рожать детей. Средний возраст новоиспеченных мамочек – 28,6 лет. Но есть положительный момент — доля вторых и последующих детей в общем числе новорождённых поднялась до 64%, годом ранее было 63%.

Ранее Владимирстат составлял «цифровой портрет» мужчин Владимирской области. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: nashkiev.ua