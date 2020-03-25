Рабочий погиб в шахте лифта строящегося дома

В строящемся доме на Нижней Дуброве во Владимире погиб рабочий. Трагедия произошла 21 марта. В тот день 49-летний мужчина на основании договора подряда приступил к работам по укреплению защитной перегородки в шахте лифта. При выполнении задания он наступил на незакрепленную надлежащим образом перегородку, потерял равновесие и упал вниз с высоты 11-го этажа, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

При осмотре места происшествия следствие установило, что в нарушение правил охраны труда при работе на высоте погибший находился без каски и монтажного троса. Следователи совместно со специалистами Государственной инспекции труда во Владимирской области и инспекции государственного строительного надзора выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Александрове рабочий упал с высоты 5-го этажа и получил множественные травмы.

Ольга Ефремова

Фото: newsbel.by