Рабочий погиб в шахте лифта строящегося дома

Трагедия произошла во Владимире

В строящемся доме на Нижней Дуброве во Владимире погиб рабочий. Трагедия произошла 21 марта. В тот день 49-летний мужчина на основании договора подряда приступил к работам по укреплению защитной перегородки в шахте лифта. При выполнении задания он наступил на незакрепленную надлежащим образом перегородку, потерял равновесие и упал вниз с высоты 11-го этажа, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

При осмотре места происшествия следствие установило, что в нарушение правил охраны труда при работе на высоте погибший находился без каски и монтажного троса. Следователи совместно со специалистами Государственной инспекции труда во Владимирской области и инспекции государственного строительного надзора выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Александрове рабочий упал с высоты 5-го этажа и получил множественные травмы.

Ольга Ефремова 

Фото: newsbel.by

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Обсуждение 1

  • Татьяна Данилова:
    25.03.2020 в 16:48

    Что же никак технику безопасности не доведут до ума при строительстве домов! Почти каждый год подобные несчастные случаи.

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