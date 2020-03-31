Пётр Колтыпин рассказал о программе кредитования малого бизнеса на зарплату под 0% годовых

Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. Данная программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19.

· Программа предназначена для поддержки малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса COVID-19.

· Предприниматель, желающий воспользоваться программой, должен обратиться в банк, зарплатным клиентом которого он является.

· Для клиентов Сбербанка такие кредиты предлагаются как предодобренные и оформляются онлайн.

· Потенциальный объем кредитования по данной программе в Сбербанке может составить порядка 5 млрд рублей.

Согласно условиям программы, срок ведения деятельности компаний должен быть не менее одного года, срок кредитования — до 01.10.2020 года. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования).

Ставка по кредиту составляет 0,0% годовых. В программе участвуют все банки РФ, при этом кредитование осуществляет банк-держатель зарплатного проекта предприятия. В Сбербанке такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В связи с непростой ситуацией, в которую попали многие представители малого бизнеса из-за распространения коронавирусной инфекции, Правительство РФ продолжает расширять меры поддержки предпринимателей. Программа кредитования на заработную плату со ставкой 0% годовых призвана помочь бизнесу пережить трудные времена, стимулируя непрерывность работы и сохранение численности сотрудников. Запуск этой программы является чрезвычайно важным шагом для поддержки малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Для того чтобы воспользоваться программой и получить кредитные средства, заемщикам нужно обратиться в свой зарплатный банк».

Фото: mybryansk.ru