Пётр Колтыпин пообещал быть всегда онлайн

19 марта, в Международный день клиента, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Пётр Колтыпин запустил свою страницу в Instagram. «Международный день клиента – хороший повод стать онлайн. Спасибо, дорогие клиенты, за ваше доверие и за то, что каждый день помогаете нам быть лучше. Команде – за высокое качество и заботу о клиентах каждый день», – отметил он в своей первой публикации.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Онлайн – сегодня наша реальность. И я принял решение завести свою страницу, чтобы быть всегда на связи с клиентами и сотрудниками, делиться новостями. Уверен, что, даже находясь дома, клиенты экосистемы Сбербанка смогут жить привычной жизнью, пользуясь дистанционными сервисами – заказом товаров и услуг, продуктов и готовой еды, образовательным и развлекательным контентом».

Профиль Петра Колтыпина доступен по ссылке, аккаунт является открытым и доступен для всех пользователей.

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Фото: regnum.ru