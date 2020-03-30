Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры с высоты третьего этажа. Произошло это сегодня утром в Коврове. На «скорой», которую вызвал прохожий, ребенка доставили в больницу. В условиях реанимации ему оказывается необходимая медицинская помощь. Местных врачей консультируют специалисты областной детской клинической больницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Состояние здоровья мальчика оценивается как стабильное.

По предварительным данным, мама мальчика отправилась в магазин, оставив сына одного без присмотра. В отсутствие взрослых ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

Родителей в очередной раз настоятельно призывают внимательно следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра. В прошлом году при выпадении из окон во Владимирской области пострадали 12 детей. 11 из них получили травмы различной степени тяжести, 4-летнего мальчика из Струнино спасти не удалось.

Ранее «Призыв» рассказывал, как пережить время самоизоляции с ребенком.

Ольга Ефремова

Фото: sm-news.ru