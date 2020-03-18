Пять тысяч человек проверят на коронавирус во Владимирской области

Пять тысяч человек проверят на коронавирус в нашем регионе. Эти люди пересекли границу России с 1 по 17 марта на поездах и автомобилях. При этом неважно, из какой страны они приехали. Под медицинское наблюдение попадут даже граждане союзной Белоруссии, а также всех стран ближнего зарубежья. Теперь им придется самоизолироваться, оставаться дома и не посещать общественные места. Об этом их уведомят сотрудники Роспотребнадзора. А в случае плохого самочувствия они будут экстренно госпитализированы.

— Если до вчерашнего дня мы проверяли на коронавирус только граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, у которых были симптомы недомогания. То теперь контроль обязаны будут пройти все. У этих людей возьмут анализы, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Тест-систем, которые будут использоваться, у нас достаточно. Регион ими обеспечен. С этим проблем не будет.

Роспотребнадзор заявил, что тест-систем хватит на всех.

До недавнего времени домашний карантин распространялся только на тех, кто пересек границу России на самолете. Данные из аэропорта поступали на места. И Роспотребнадзор уведомлял людей о необходимости оставаться дома. На данный момент в регионе на карантине 181 человек. Те из них, кто почувствовал себя плохо, были изолированы в инфекционные отделения. На данный момент ни у кого из них COVID-19 не диагностирован.

В больницу забирают и контактных людей, которые жалуются на сухой кашель, першение в горле или повышенную температуру тела. Такие пациенты обязаны оставаться дома, вызвать врача по телефону и сообщить, что имели общение с вернувшимися из-за рубежа. На вызов приезжает машина скорой помощи. Человека госпитализируют в инфекционное отделение. Судя по сообщению в Интернете, сегодня медики прибыли в один из домов на улице Юбилейной во Владимире.





При этом, как отмечают специалисты Роспотребнадзора, в регионе нашлись и те, кто, скорее всего, просто спекулирует на коронавирусе. Так, по нашей информации, в Александровском районе два не очень трезвых жителя захотели отправиться на больничный и заявили, что контактировали с вернувшимися из-за рубежа. Им пришлось оформить лист нетрудоспособности.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за угрозы распространения коронавируса школьникам продлили каникулы до 12 апреля.

Полина Тарбеева

Фото: m24.ru