Пять человек пострадали в ДТП на южном обходе Владимира

Сегодня пять человек попали в больницу после столкновения двух легковушек на южном обходе города Владимир. 45-летний водитель «Ford Focus» выехал на полосу встречного движения и врезался в вазовскую «пятнашку», даёт предварительную информацию пресс-служба УМВД по Владимирской области. Авария прошла среди бела дня, когда было светло, но шёл дождь.

На участке дороги, где произошла авария, встречные потоки не разграничены, движение идёт по двум полосам.

В результате ДТП пострадали оба водителя и три пассажира. В числе госпитализированных также 12-летняя девочка. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»