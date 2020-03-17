Пьяный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Сотрудники Росгвардии задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Произошло это в минувшее воскресенье около 9 часов вечера около Центра охраны здоровья животных в микрорайоне Юрьевец областного центра.
Для розыска автомобиля был объявлен план «Перехват». Вскоре предполагаемый виновник ДТП был замечен сотрудниками Росгвардии на остановке общественного транспорта. Мужчина был пьян. Подойдя к нему ближе, правоохранители заметили на его одежде пятна крови, происхождение которых он объяснить не смог.
Задержанным оказался 33-летний местный житель.
Выяснилось что именно он, управляя автомобилем «Hyundai Solaris», совершил наезд на пешехода. Иномарка, на которой передвигался мужчина, была обнаружена сотрудниками группы задержания в лесном массиве недалеко от места происшествия.
— Для дальнейшего разбирательства водитель был передан сотрудникам ГИБДД. По данному факту проводится проверка, — уточняет пресс-служба Управления Росгвардии по Владимирской области.
Ранее «Призыв» рассказывал о том, что росгвардейцы задержали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе и попытавшегося скрыться. ДТП произошло в Александрове.
Ольга Ефремова
Фото: unanews.ru
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