Пульмонолога из Калуги пригласили в детскую поликлинику №1

Первая детская поликлиника до сих пор не обзавелась собственным пульмонологом. Маленьких пациентов пока принимает специалист в ОДКБ. Напомним, что из поликлиники на Студёной горе пульмонолог уволилась в конце года. Главный врач Татьяна Максимова продолжает искать на эту должность нового специалиста. Нагрузка у врача была большая, но и зарплата приличная – около 100 тысяч рублей.

Татьяна Максимова, главный врач детской поликлиники №1 г.Владимира:

Пульмонолог сегодня приглашен из Калуги, молодой специалист. Пока она взяла время – недельку на раздумье. Ждем. Пульмонолог у нас принимает 1 раз в неделю. Консультация в Областной детской больнице по договоренности. Мы сами записываем, не надо там выстаивать.

Мы не видим сегодня ажиотажа по пульмонологу. Пульмонолог – это хороший педиатр, который лечит и бронхиальную астму, и пневмонию, и любую другую лёгочную патологию.

Помимо пульмонолога в первую поликлинику и её филиалы требуются 35 участковых педиатров.

Многие врачи здесь работают и на 1,5 и на 2 ставки. Некоторым приходится совмещать основную занятость с приемом детей в образовательных учреждениях. Здесь врачи ведут профосмотры, оказывают первую помощь. Острая нехватка педиатров была в филиале в Юрьевце. Проблему решили. Сюда пришли работать два новых врача. Главный корпус на Студеной горе также пополнился кадрами – в штат влились 4 новых педиатра и ещё один офтальмолог. В основном все специалисты — приезжие из других регионов.

— Администрация Владимирской области с департаментом здравоохранения старается привлечь специалистов любыми способами. На сегодняшний день им идет гарантированная выплата 2 миллионов рублей, если они идут на участковую службу. Плюс подъемные 300 тысяч. Плюс льготная ипотека. В итоге если молодой специалист приезжает, он может сразу заселиться в новую квартиру и практически ничего не выплачивать. Об этом можно только мечтать, — говорит главврач.

Но, несмотря на все привилегии, медики не становятся в очередь на трудоустройство в бюджетное учреждение. На большой отток кадров всё-таки влияет соседство с частными клиниками, куда и ушла работать и бывший пульманолог первой поликлиники.

Ранее «Призыв» сообщал, что детской поликлинике №1 города Владимира завершился масштабный ремонт.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»