Прохожий спас провалившегося под лед ребенка

Житель Александрова предотвратил трагедию. Отважный мужчина, не раздумывая, бросился на помощь тонувшему мальчику. Егор Баймурзин оказался рядом, когда 11-летний ребенок провалился под лед. Ему удалось достать мальчика из воды. Случай произошел 7 марта на реке Серой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

11-летнего мальчика госпитализировали.

Позже выяснилось, что мальчик на прогулке был один. Гуляя на набережной, он решил пройтись по водоёму. Лед на реке непрочный, там нет даже рыбаков. Администрация города планирует ходатайствовать о награждении местного жителя ведомственной наградой МЧС России.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники МЧС спасли мужчину, провалившегося под лёд на Некрасовском пруду в Кольчугино.

Ольга Ефремова

Фото из личного архива Егора Баймурзина