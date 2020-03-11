Профессия охранника стала в 5 раз популярнее

Профессия охранника попала в разряд востребованных. Число вакансий во Владимирской области с 2013 года к 2019-му выросло в пять раз. На работу активно берут даже кандидатов без опыта. Такие данные предоставили аналитики «HeadHunter», оценив ситуацию в этом сегменте владимирского кадрового рынка. Оказалось, что на предложения для охранников пришлось 24% вакансий из профессиональной сферы «Безопасность», размещенных с начала года.

Сегодня на одну вакансию охранника в регионе претендуют пять соискателей. Средний уровень предлагаемых зарплат в вакансиях для охранников составляет 41 тысячу рублей. При этом потенциальные работники рассчитывают на 38 тысяч рублей.

Сегодня, 11 марта, в России отмечается День частного охранника и детектива.

Обобщенный портрет владимирского соискателя на должность охранника выглядит следующим образом: 96% кандидатов – мужчины, половина из них старше 40 лет. Как правило, кандидаты готовы трудиться полный рабочий день (66%) и по сменному графику (46%), 18% рассматривают вариант вахты. Интересно, что у 19% жителей региона, которые ищут работу охранника, есть высшее образование, у 47% — среднее специальное.

Ранее «Призыв» сообщал, что Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для женщин. На пересмотр повлияла автоматизация технологических процессов и применение современного оборудования на рабочих местах.

Ольга Ефремова

Фото: penza-ohrana.ru