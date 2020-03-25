Продукты на дом! Блогер протестировал интернет-магазины Владимира

Наступили времена, когда обычный поход в магазин превращается в рискованное предприятие. И тут на помощь нам приходят интернет-магазины, услуги которых в последние пару недель приобрели огромную популярность. Что можно купить онлайн, чтобы не остаться голодным в период карантина? Я решила включиться в марафон охоты за едой и узнала, как и где во Владимире можно заказать продукты на дом, протестировала доставку, качество сервиса и товаров. С радостью делюсь своим опытом.

Добро с доставкой

По мнению российских вирусологов, пик заболеваемости коронавирусом в стране еще впереди. И Роспотребнадзор призывает россиян старше 60 лет соблюдать режим самоизоляции. В Москве и Подмосковье пошли дальше: с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями (онкологией, сердечно-сосудистыми болезнями, астмой, диабетом), независимо от возраста, должны засесть в квартирах и соблюдать домашний режим. Мы не в Москве, но поберечься никому не помешает!

Многие владимирцы уже сократили походы в кафе и магазины. Зрелища в Интернете нам гарантировали, причем бесплатно (об этом мы писали здесь), но что делать с хлебом насущным? Как в условиях самоизоляции минимизировать реальные походы в магазины, но при этом регулярно иметь свежие продукты?

Выход есть – онлайн-покупка продуктов с доставкой на дом. В некоторых интернет-магазинах можно оплатить покупку не только курьеру, но и через сайт. Таким образом, вы можете обеспечить едой своих пожилых родственников, родителей, оградить их от риска получить инфекцию в магазинах. Это отличный выход и для тех, кто вынужден уйти на самоизоляцию, а также для мам с детьми.

За прошлую неделю спрос на услуги интернет-магазинов вырос в разы.

Сейчас в крупных городах совместно с сервисом «Добро.Mail.ru» проходит акция помощи пожилым людям. Эта акция направлена на то, чтобы молодые люди, которые имеют возможность купить или заказать продукты через Интернет, проявили инициативу и помогли одиноким пожилым людям в их же подъезде. Авторы акции придумали плакат.

На плакате содержится обращение к бабушкам и дедушкам от имени соседа, готового помочь. Для участия в готовом бланке нужно указать свое имя и номер квартиры, чтобы нуждающиеся в продуктах старики могли опустить список покупок в почтовый ящик. Использовать ящики вместо мобильных номеров нужно для того, чтобы максимально избежать случаев мошенничества. Предполагается, что продукты для стариков нужно покупать на свои деньги. И даже если ресурсов хватит на хлеб и молоко, то это, по мнению «Добро.Mail.ru», прекрасно.

Дайте тушенки, сгущенки и гречки

Интернет-магазинов с доставкой во Владимире немного, но выбор и альтернатива есть. Прошлую неделю онлайн-магазины пережили пик спроса. Самым ходовым товарами стали рис, гречка, макароны, тушенка. Заказов было столько, что сервисы не справлялись с доставкой, увеличивая не только дни ожидания, но и сумму заказа. Ажиотаж схлынул, ассортимент пополнился. Мы проанализировали ресурсы, узнали условия доставки, а где и что заказывать – решать вам.

Сервис доставки продуктов «Сбермаркет» (1)

Куда осуществляется доставка: по городу Владимиру.

Когда: ежедневно с 9.00 до 22.00

Стоимость доставки: 98 рублей за первый заказ, 158 рублей — за последующие. К нестандартным заказам (более 30 кг) за каждый 1 кг дополнительно +4 рубля.

Варианты оплаты:

банковской картой онлайн;

банковской картой курьеру при получении заказа;

безналичной оплатой (банковским переводом);

через приложение на play.google.com.

Во Владимире можно заказать продукты только из магазина «Метро» (2), в перспективе подключатся и другие супермаркеты. Карта магазина для заказа онлайн не нужна. Здесь представлен самый большой ассортимент продуктов, товаров для дома и для детей. Цены разные, что-то дешевле, что-то дороже. На сайте уверяют, что доставка в течение 2 часов после заказа, но в период ажиотажа сроки уже сдвинулись.

Из минусов: клиенты сожалеют, что сумма заказа увеличилась с 999 до 3 500 рублей (в Москве – до 5 000 рублей).

Представители «Сбермаркета» отвечают в соцсетях, что это временное решение. Они скорректировали минимальную стоимость заказа, чтобы сохранить качество сервиса и ответить на экстремальный спрос на услуги доставки продуктов.

Личный опыт:

Мне еще не довелось заказывать онлайн, хотя в самом магазине я бываю часто. Здесь я предпочитаю отслеживать акции на кофе в капсулах, сыр, мясо, макароны, оливковое масло. Без акций цены радуют не всегда. До ажиотажа заказ онлайн делала подруга. Осталась довольна. Несколько позиций отсутствовало, менеджер перезвонила, сделали замену. Подруге все привезли в срок, оплата была по терминалу.

Интернет-магазин «Провиант» (3)

Куда осуществляется доставка: по городу Владимиру и Владимирской области.

Когда: в будни + суббота. По области в определенные дни – график на сайте.

Стоимость доставки: по Владимиру и в микрорайоны Юрьевец, Энергетик, Лесной, Загородный – бесплатно при заказе от 600 рублей. В пределах от 5 до 150 км от Владимира – бесплатно при заказе от 1 000 рублей.

Варианты оплаты:

наличными;

банковской картой;

безналичный расчет по счету.

В этом интернет-магазине можно купить из продуктов все: рыбу, мясо, готовые блюда, хлеб, овощи, фрукты, чай, кофе, консервы, сухофрукты, детское питание, товары для детей, еду для животных. Да, здесь нет деликатесов, как в «Метро» и на «Wildberries». Продукция свежая, многие позиции с выгодной ценой.

Личный опыт:

Здесь моя семья сделала больше всего заказов. Свекрови очень понравилось качество овощей и цены на крупы. А самое главное для нее – ничего не нужно тащить из магазина на себе, все заносят в квартиру. Сестра заказывала сухофрукты, колбасу, тушенку и осталась довольна.

Мне с последним заказом повезло не очень: нескольких позиций не было, хотя на сайте они значились, дважды перезванивали и корректировали заказ. В итоге в заказ забыли положить муку. Но после звонка диспетчеру извинились, в тот же вечер завезли 2 кг «потерянной» муки. Так как последний заказ я делала на прошлой неделе, был ажиотаж, наборщики и курьеры работали с утра до ночи. Я купила молоко, рис, сгущенку, консервы, сливочное масло. По качеству продуктов претензий не было.

Интернет-магазин «Владимирский стандарт» (4)

Куда осуществляется доставка: по городу Владимиру и пригороду.

Когда: в будни с 9.00 до 21.00. В Юрьевец, Пиганово и Коммунар, а также в пос. Содышка – до 17.00.

Стоимость доставки: бесплатная при заказе от 800 рублей.

Варианты оплаты:

наличными;

банковской картой курьеру.

Ассортимент большой: колбаса, сосиски, сардельки, буженина, окорок, замороженная продукция, полуфабрикаты, курица, фарш, сыр, масло, крупы, мука, макароны, тушенка, кондитерские изделия, паштеты, молоко, соки, рыба.

Личный опыт:

Заказала утром колбасу, сосиски, а вечером получила заказ. Расплатилась наличкой. Все продукты свежие, без нареканий. Цены приятные, не больше обычных магазинных, а по некоторым позициям и дешевле.

Онлайн-гипермаркет «Амбар»(5)

Куда осуществляется доставка: г. Ковров, Ковровский район, Доброград, г. Владимир + Новки, Камешково, Второво, Лемешки.

Когда: в будни, но развоз по графику (см. сайт), можно выбрать время доставки.

Стоимость доставки: при заказе от 1000 рублей бесплатно, кроме Доброграда. Туда заказ нужно сделать на сумму от 3 000 рублей.

Варианты оплаты:

наличными;

банковской картой;

онлайн на сайте.

На сайте большой ассортимент продуктов питания, зоотоваров, детских товаров, бытовой химии, канцелярских товаров.

Личный опыт:

С сестрой, просматривая сайт, пришли к мнению, что цены тут чуть выше, чем в «Провианте», но ассортимент гораздо интереснее. Читали много положительных отзывов как от владимирцев, так и от ковровчан: бытовая химия всегда в отдельном пакете, по срокам всегда предупреждают, если осталось несколько дней до конца реализации. В перспективе хотим протестировать и этот ресурс.

Интернет-магазин «Wildberries» (6)

Куда осуществляется доставка: в каждом городе есть пункты самовывоза или постаматы, а также курьерская доставка.

Когда: ежедневно (зависит от наличия товара, обычно 1-2 дня ожидания).

Стоимость доставки: от 200 рублей курьером.

Варианты оплаты:

через сайт в личном кабинете,

с помощью банковской карты курьеру или в пунктах самовывоза,

Qiwi-кошелек,

Яндекс-деньги,

Paypal,

WebMoney,

наличные средства.

Для многих это интернет-магазин вещей, обуви, косметики. Но там можно купить еще и продукты долгосрочного хранения. Выбор достаточно большой: можно найти не только обычные макароны, тушенку и гречку, но и гречку зеленую, безглютеновую продукцию, печень осетра, вяленую землянику, пекан, урбеч, спирулину, экочипсы. На сайте огромный выбор сладостей. По ценам что-то чуть дороже, чем в магазинах, что-то дешевле.

Личный опыт:

Мне повезло, два года назад в моем доме открылся пункт самовывоза. И если раньше я ездила и забирала товар, вызывала курьера, то сейчас мне достаточно спуститься на первый этаж. Оплачиваю покупки банковской картой.

Из продуктов я заказываю печенье и сладости. Сроки годности хорошие. Упаковывают аккуратно. По ценам надо отслеживать. Например, на «Wildberries» 2 кг шоколадных трюфелей без добавления сахара по акции стоят 1 163 рубля, а в самом интернет-магазине производителя (с бесплатной доставкой от 1000 рублей) – 1 373 рубля 60 копеек.

Мои знакомые заказывают и макароны, и тушенку, и кофе в капсулах, и детское питание, и сбитень, и закваски. Большой плюс в том, что на сайте представлена широкая линейка продукции разных фирм, чего нет на многих других торговых площадках.

Магазин экзотических фруктов «GoMango» (7)

Куда осуществляется доставка: город Владимир.

Когда: по договоренности.

Стоимость доставки: бесплатно при заказе от 1 000 рублей.

Варианты оплаты:

банковская карта,

наличные.

Если яблоки уже не милы, огурец и морковь навевают тоску, хочется экзотики, то за манго, арбузом, папайей, ананасом сюда. Можно также купить кофе и немного экопродуктов.

Личный опыт:

Именно здесь не довелось заказывать, но отзывы знакомых хорошие. Фрукты свежие, есть сертификат соответствия. Из минусов: не все готовы отдать за ананас 800 рублей, а за арбуз – 1600 рублей.

Здоровья и сытного карантина!

За едой охотилась Елена Середина

Заглавное фото: pbs.twimg.com

1 -ООО «Инстамарт Сервис». ОГРН 1187746494980, 119180, г. Москва, переулок казачий 2-й, д. 11, стр. 2, этаж 2, пом. I, ком.10

2 -ООО «Метро Кэш энд Керри». ОГРН 1027700272148, 125445, город Москва, Ленинградское шоссе, 71г

3 — ООО «Палитра вкуса». ОГРН 1173328016113. 600035, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 4.

4 — ИП Лосева Марина Александровна. ОГРН: 304334011800033. 600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 186А.

5 — ООО «АМБАР». ОГРН 1133332003640. 601902, г. Ковров, ул. 1-ая Большая, д.15.

6 — ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ». ОГРН 1067746062449, 142715, Московская обл, деревня Мильково, район Ленинский, вл. 1.

7 — ИП Тюрин Михаил Андреевич. ОГРН: 319332800058654. 600018, г. Владимир, ул. Комиссарова, 4А, кв. 217.