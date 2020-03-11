Продолжаются поиски пропавшей без вести заведующей детским садом

Место нахождения заведующей детским садом № 95 областного центра, которая пропала без вести 4 января, до сих пор не известно. Поиски 50-летней Татьяны Киселевой продолжают правоохранители и волонтеры «Лиза Алерт». Посты об известной многим женщине распространяются в социальных сетях с начала этого года, но пока никакой информации нет. Следователи просят владимирцев обратить внимание на информацию и помочь в поисках.

— Мы еще раз обращаемся ко всем, кто может располагать какой-либо информацией о пропавшей женщине. Круглосуточно у нас работает телефон доверия, по которому можно позвонить анонимно и оставить свое сообщение. Телефон доступен круглосуточно. Номер 8-915-790-22-65. Звонок бесплатный, — пояснила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина. — Позвонить можно и по номеру 02.

Информацию о пропавшей можно сообщить по номерам 02 и 8-915-790-22-65.

На данный момент уже отработаны все больницы и даже хосписы, в которых могут находиться безнадежно больные люди. Есть предположение, что женщина ушла из дома самостоятельно, так как могла испытывать проблемы со здоровьем.

Приметы пропавшей: рост 156 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие. Была одета в чёрную дублёнку с капюшоном, чёрные лосины и чёрные высокие сапоги. Особая примета: шрам на шее.

Ранее «Призыв» сообщал, что три десятка взрослых искали пропавшего ребенка.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»