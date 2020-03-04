Продажу секретного леса под Киржачом признали незаконной

Решение Арбитражного суда о незаконности продажи филипповского леса в Киржачском районе осталось в силе. Апелляция бывших владельцев — «Мытищинского машиностроительного завода», «Метровагонмаша» и «Экотехстрой-Владимир» — отклонена. Таким образом, договор купли-продажи реликтового леса площадью в 1,5 тысячи гектаров признан незаконным. И весь участок должен вернуться в лесфонд. Доводы заводчан о том, что в лесу расположены их секретные объекты, где куётся «оборонный щит страны», в расчёт не приняли.

Борьба местных жителей против возможного строительства полигона ТБО на спорном участке продолжалась 4 года.

В стойких рядах инициативной группы, пришедшей на финальное заседание суда, были даже дети. Да и не только в этот раз. Например, 9 летний Максим вместе с бабушкой приезжает на все заседания. О проблемах с экологией он знает не понаслышке. В том числе о переработке отходов.

— Мы отстаиваем свои права, и пока все суды выиграли, — говорит мальчик. — В Филипповском у нас дача. Есть речка, где мы ловим рыбу, купаемся. В школе я сделал проект о сортировке мусора. О том, как его надо собирать, где его нужно перерабатывать, хранить. Мы собираем пластиковые крышки, батарейки в отдельные тары, сдаем. И на собранные средства покупаем инвалидам коляски.

Филипповцы взяли на судебное заседание и театральную куклу в виде совы. Эта краснокнижное животное, по их словам, вымрет, если участок перейдёт новым владельца, а те построят там мусорный полигон. Их оппоненты заверяют, что никаких планов на строительство свалки у них не было и нет. Представитель «Мытищинского машиностроительного завода», начальник испытательного полигона в Филипповском Андрей Багаев говорит, что там — секретные объекты, где предприятие мониторит продукцию, выпускаемую по гособоронзаказу.

— Мы занимаемся обороноспособностью нашего государства. О мусорном полигоне и речи не идет. Испытательный полигон как работает с 1967 года, так и работает. Я 18 лет являюсь его начальником, полковником запаса, — уверяет Андрей Багаев.

Суд отказался заслушать Андрея Багаева в качестве свидетеля.

Защитник инициативной группы местных жителей Татьяна Гусева возразила «оборонщику». Существование любого объекта недвижимости, в том числе испытательного полигона, подтверждается исключительно выписками из ЕГРН. Таких документов в суд не предоставлено. Кроме того, Министерство обороны не подтвердило, что в Филипповском проходит испытание военной техники, заявила она.

— Суд не дал нам возможности предоставить дополнительные доказательства. Все ходатайства отклонены, — парирует юрист Елена Бачина, представитель испытательного полигона. — Мы готовы были предоставить схемы, письма от Минобороны РФ, контролирующего деятельность «Мытищинского машиностроительного завода». Но это в дело не вошло.

Зато в материалах дела есть заявление Кирилла Попова, представителя компании «Экотехстрой Владимир», где тот просит изменить вид использования с производственной базы «испытательный полигон» на «специальную деятельность». В данных о деятельности «Экотехстрой Владимир» фигурируют такие пункты, как сбор, обработка, утилизация опасных и неопасных отходов. Это и дало основание местным жителям думать, что у них под боком построят полигон по утилизации ТБО.

В итоге «зелёный свет» на землю в Филипповском коммерсанты всё же не получили. Решение суда вступило в законную силу. Теперь инициативная группа будет требовать от Росреестра вернуть лесу первоначальный классификатор и право государственной собственности на него. Люди намерены обратиться в прокуратуру для проведения проверки в отношении Управления Росреестра, которое, по их мнению, ранее незаконно перевело лес в земли спецназначения.

Бывшие владельцы земли тоже не собираются сидеть, сложа руки. Они готовятся оспорить решение владимирского областного Арбитражного суда в кассационном суде Нижнего Новгорода.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»