Пригородные электрички меняют расписание

В связи с предстоящим праздником, Международным женским днем, меняется расписание движения пригородных электричек, курсирующих во Владимирской области. 7 и 8 марта электрички будут ходить по расписанию субботы. 9 марта – по расписанию воскресенья. Во вторник, 10 марта, будет действовать расписание понедельника.

Коррективы в расписание внесут праздничные дни.

— «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании, — говорится в сообщении пресс-службы Горьковской железной дороги.

Ранее «Призыв» сообщал, что экспресс Владимир-Москва сохранят по требованию пассажиров. На маршрут хотели поставить поезд «Иволга».

Ольга Ефремова

Фото: rail-club.ru