Премия Евгения Евстигнеева присуждена автору областного гимна

Премия в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева в этом году присуждена композитору Алексею Сидорцеву. Он написал музыку к более чем 100 спектаклям театров Владимира, Вологды, Донецка, Кургана, Магнитогорска, Москвы, Ростова-на-Дону, Рыбинска, Самары, Ульяновска и Ярославля. По сведениям Российского авторского общества, Алексей Сидорцев – наиболее востребованный театральный композитор нашего региона. «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» Алексей Эдуардович был награждён в 2012 году медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2014 году композитор принял участие в конкурсе на создание официального гимна Владимирской области и стал его победителем.

Родился Алексей Сидорцев 2 июля 1962 года во Владимире. После средней школы поступил в 1979 году во Владимирский педагогический институт, который окончил в 1984 году. Свою трудовую биографию он начал с должности инженера областного производственного объединения «Техника», где проработал только два года. В 1987 году Алексей Сидорцев перешёл в областной театр кукол на должность заведующего музыкальной частью, где и трудится вот уже более тридцати лет. Здесь он и проявил своё творческое дарование в качестве композитора и автора множества оригинальных музыкальных произведений, созданных для кукольных спектаклей.

Алексей Эдуардович принимал активное участие в создании творческого объединения композиторов Владимирской области и является членом правления этой организации. В 2012 году им был разработан авторский курс «Использование музыкальных средств в создании публицистических и рекламных аудиовизуальных произведений», который он преподавал на кафедре журналистики, рекламы и связи с общественностью ВлГУ.

Композитор награждён целым рядом благодарностей и почётных грамот департамента культуры области, администрации города Владимира, Владимирской области, Владимирского отделения Союза театральных деятелей РФ (1999), Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и РПРК (2007).

Премия в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева учреждена постановлением губернатора области от 13.07.2004 года. Она присуждается деятелям театрального искусства, внесшим выдающийся творческий вклад в сферу культуры Владимирской области, за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения театрального искусства, получившие широкое общественное признание. Ее размер в денежном эквиваленте составляет 100 000 рублей.

Поздравляем Алексея Эдуардовича с заслуженной наградой!

Татьяна Лысова

Фото областного департамента культуры