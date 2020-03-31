Предприятия проверяют на соблюдение режима самоизоляции

Владимирские предприятия проверяют на исполнение карантинных мер, введенных во избежание распространения коронавирусной инфекции. В ежедневные рейды выходят сотрудники мэрии, полиции и прокуратуры. За два дня было проверено 698 частных объектов, в том числе предприятия торговли, общественного питания, бытового и сервисного обслуживания населения. По данным мониторинга, руководители и собственники бизнеса выполняют требования органов власти с пониманием и ответственностью, значительных нарушений не выявлено.

Накануне рейдовые мероприятия коснулись цветочного магазина на улице Горького и хостела в районе улицы Северной. Выяснилось, что деятельность цветочного магазина законна, торговля ведется в дистанционной форме. А вот в хостеле до сих пор проживают несколько иногородних граждан, работающих на строительном объекте во Владимире, а также одна гражданка другого государства. Все они заселились в хостел задолго до введения ограничительных мер.

— Решение об обоснованности их дальнейшего пребывания в гостинице будет принято по итогам дополнительной проверки сотрудниками полиции, — сообщает пресс-служба мэрии.

Предприятиям напоминают, что нарушение введенных ограничительных мер может привести к высоким штрафам и приостановлению деятельности предприятия до 90 суток.

В отдельных случаях предусмотрена уже уголовная ответственность.

Соблюдение исполнений постановления главного санитарного врача по Владимирской области «О введении ограничительных мероприятий» проверяет и региональное управление Роспотребнадзора. Пока нареканий нет.

— Все предприниматели с пониманием отнеслись к вводимым мерам по предупреждению ввоза и распространения коронавирусной инфекции. Обследуемые объекты спорта, культуры, фитнеса и т.д. прекратили свою деятельность, а предприятия общественного питания перешли на дистанционную работу с клиентами, — уточняет пресс-служба ведомства.

Ранее «Призыв» сообщал, что два случая коронавируса зафиксировано во Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru