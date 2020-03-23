Предприятие по производству защитных масок срочно набирает персонал

Временных работников срочно ищет предприятие по производству индивидуальных средств защиты от коронавируса. Информацию о вакансиях для студентов и безработных разместил департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области. Работодатель обещает сдельную оплату труда. Предприятие «Бриз-Кама» находится во Владимире. Соискатели могут обращаться по телефонам:

ООО «Бриз-Кама» – (4922) 44-10-58; Центра занятости населения города Владимира – (4922) 53-36-82.

На сайте компании сообщается, что ее продукция «находит применение при обеспечении безопасности населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях. Ее используют при выполнении рабочих обязанностей сотрудники химически опасных и вредных производств, личный состав аварийно-спасательных формирований».

Ранее «Призыв» сообщал, что фельдшеры владимирской станции скорой помощи отказываются выезжать к пациентам с подозрением на COVID-19 из-за отсутствия необходимых средств защиты.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»