Предприятие по производству защитных масок срочно набирает персонал

Временных работников срочно ищет предприятие по производству индивидуальных средств защиты от коронавируса. Информацию о вакансиях для студентов и безработных разместил департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области. Работодатель обещает сдельную оплату труда. Предприятие «Бриз-Кама» находится во Владимире. Соискатели могут обращаться по телефонам:
ООО «Бриз-Кама» – (4922) 44-10-58;
Центра занятости населения города Владимира – (4922) 53-36-82.
На сайте компании сообщается, что ее продукция «находит применение при обеспечении безопасности населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях. Ее используют при выполнении рабочих обязанностей сотрудники химически опасных и вредных производств, личный состав аварийно-спасательных формирований».
Ранее «Призыв» сообщал, что фельдшеры владимирской станции скорой помощи отказываются выезжать к пациентам с подозрением на COVID-19 из-за отсутствия необходимых средств защиты.
Елена Пляскина
Фото «Призыва»
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Чувствуется, скоро мы все перейдем на такие предприятия работать…