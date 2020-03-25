Предпринимателям пообещали поддержку на время пандемии COVID-19

Владимирским предпринимателям обещают помочь в период пандемии коронавируса. Меры поддержки для малого и среднего бизнеса накануне в «Белом доме» обсудила специально созданная рабочая группа. Директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Тимур Рамазанов сообщил, что в настоящее время разрабатываются новые кредитные продукты, направленные на послабление действующих условий кредитования.

— Будет предусмотрена возможность реструктуризации действующих микрозаймов, увеличены период отсрочки платежа и сроки предоставления отчётности, расширены цели кредитования и снижены залоговые дисконты. Планируется также снизить верхние границы ставки по микрозаймам и лизингу с 8 до 6 процентов, увеличить срок лизинга до 8 лет для всех субъектов предпринимательства, – уточнил Тимур Рамазанов.

Рабочей группе поручено проработать все возможные меры поддержки предпринимателей региона.

Для поддержки магазинов шаговой доступности в случае сбоев поставок товаров будет обеспечена возможность заключения прямых договоров с региональными производителями. Руководством департамента установлен личный контакт с крупными ритейлерами для проведения оперативного мониторинга ситуации. По всем волнующим вопросам представители малого и среднего бизнеса могут обратиться в департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг. Там открыта «горячая линия» по телефону (4922) 53-16-03.

Ранее «Призыв» сообщал, что угроза распространения COVID-19 заставила предпринимателей менять форму работы. Некоторые оперативно переориентировались и ушли в Интернет.

Ольга Ефремова

Фото: market.korupciya.com