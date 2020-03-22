Предприниматели просят ввести мораторий на платежи из-за коронавируса

Кризис, вызванный обвалом рубля и последствиями распространения коронавируса, почувствовали представители малого и среднего бизнеса Владимира. Туристические и праздничные агентства, веревочные парки, батутные центры, кафе, кондитерские и рестораны пустуют. Отменяются брони, новые заказы не поступают, продажи товаров и услуг в данной сфере упали на 75%. И это не предел. Поэтому предприниматели обратились к главе администрации города Владимира за помощью. Они просят отменить налоговые, коммунальные, арендные платежи, а также проверки на срок 120 дней.

— Персонал сокращаем. Спроса нет: никто никуда не едет. Падение объёма туристических компаний и event-агентств доходит до 100%. Тотальная остановка работы. А это значит, что нет зарплат. И впоследствии никто не пойдет тратить деньги в магазины и на услуги. Эта ситуация лишь усугубится в апреле, — говорит предприниматель Артем Силонов.

Простой в сфере услуг и развлечений случился из-за карантинных и ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Предприниматели предлагают городскому руководству издать указ, аналогичный тому, что принят и в Москве. Распространение коронавирусной инфекции признали чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности. Это обстоятельство непреодолимой силы, которые требуют неординарных мер. И пауза с обязательными платежами — как раз самое необходимое. Письмо направлено в администрацию, бизнесмены ждут ответа.

Как «Призыв» сообщал ранее, школы Владимира отправили на дистанционное обучение.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»