Православное духовенство призывает прихожан остаться дома

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с просьбой сидеть дома и не посещать храмы. То есть на время Великого поста уйти в свою «пустыню», молиться дома. Все эти меры связаны с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. На данный момент в России отмечается более 1800 зараженных COVID-19, среди них двое жителей Владимирской области.

На днях РПЦ будет совершать памятные молебны о Марии Египетской. Именно с этой святой Патриарх призывает православных брать пример. Она известна тем, что в 17 лет, раскаявшись о прошлой блудной жизни, ушла на несколько десятков лет жить в пустыню. Прозрение у грешницы случилось после того, как неведомая сила не пускала её в храм Гроба Господня.

— Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись. Нет сегодня ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других наших городах пустынь. Но есть место, которое может стать пустыней, — это наш собственный дом. Давайте сделаем наши дома пустыней, давайте будем там возносить горячую молитву, — призывает патриарх.

Храмы будут закрывать в неслужебное время.

В эти выходные владимирские храмы работали в привычном режиме. Вечерняя литургия проходила и в Георгиевском пределе Успенского собора. Единственное, чему удивились прихожане, что на входе их спросили, с какой целью они переступают порог церкви. Впрочем, в связи с обострившейся ситуацией с пандемией, это уже не удивительно. Но во Владимиро-Суздальской митрополии заверяют: пока храмы закрываться не будут.

— Наша епархия мужественная и стойкая. Все службы совершаются, но единственное есть предписание, особенно для городских храмов, чтобы они были закрыты в дневное время. Пока служба здесь не идет, чтобы сюда не заходили туристы и другие праздношатающиеся люди. На апрель в храмах уже составлены расписания, — пояснил ситуацию Аркадий Маковецкий, руководитель миссионерского отдела Владимирской епархии.

К слову, храм Гроба Господня в Иерусалиме уже закрыли. Ограничительные меры по посещению прихожан также ввели в католических приходах. А в православных храмах усилили меры по санитарной обработке во время богослужений.

Ранее «Призыв» сообщал, что встреча Пасхи во Владимире, возможно, будет транслироваться онлайн.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»