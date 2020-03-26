Пожилой рыбак утонул в Муромском районе

На озере Виша у населённого пункта Алешунино Муромского района погиб рыбак. Трагедия произошла накануне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Известно, что двое рыбаков находились на тонком опасном льду озера, и оба провалились. Один мужчина смог самостоятельно выбраться, второй утонул. Ему было 68 лет.

С начала года это уже второй трагический случай на водоёмах Владимирской области.

Еще двух человек удалось спасти. Одного утопающего вытащили сотрудники МЧС Кольчугинского района. Предотвратил беду и житель Александрова. Ранее «Призыв» рассказывал, что отважный мужчина, не раздумывая, бросился на помощь тонувшему 11-летнему мальчику.

Спасатели призывают быть осторожнее. В связи с установившейся тёплой погодой практически все водоемы региона освободились ото льда. На некоторых лед сохраняется, но он очень тонкий, толщиной всего 1-7 см. Находиться на нем крайне опасно для жизни.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области