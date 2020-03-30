Пожарный спас из огня ежика

Начальник пожарно-спасательной части Юрьев-Польского гарнизона вынес из огня ежика. Животное оказалось в эпицентре пожара и могло погибнуть. Обгоревшего беднягу мужчина заметил на поле, которое подожгли неизвестные. Инцидент произошел 27 марта возле села Варварино. Сухая трава вспыхнула моментально, возгорание могло подобраться вплотную к жилым домам. Спасатели не только отстояли населенный пункт от огня, но и помогли ежику.

— Я тушил фронт пожара, только успел потушить линию огня, а там увидел ежика. Вынес его из огня, думаю, дай водой побрызгаю, может, ещё жив. И вот реально помогло, ёжик фыркнул (даже от неожиданности немного напугал меня), очнулся и побежал в негорящую зону поля, — рассказал «Призыву Ильфат Ахметзянов.

Сам Ильфат в своем поступке ничего героического не видит. Говорит, так поступил бы каждый пожарный. У них такая работа: спасать из огня людей, животных и материальные ценности. Зато поступок молодого человека отметили жители города. В местом паблике новость о спасении набрала сотни лайков.

— Я учился на это, у меня высшее профессиональное образование. Всегда хочется, чтобы все было хорошо, чтобы живность жила, растения цвели, как говорится, — отметил Ильфат.

Сейчас в области введен особый противопожарный режим. Он будет действовать с 27 марта по 6 апреля. На это время запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. За несоблюдение этих правил грозит административное наказание: на частных лиц в размере от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот до четырёхсот тысяч рублей.

Однако, как показывает практика, это останавливает далеко не всех. Только в Меленковском районе от пала травы и несанкционированного сжигания мусора за неделю сгорело несколько домов. Сообщения о пале сухой травы поступают регулярно. Так, под Колокшей накануне полыхало поле рядом с заправкой. Ранее «Призыв» сообщал о подробностях этого пожара.

Полина Тарбеева

Фото Ильфата Ахметзянова