Потомок швейцарских рыцарей врачевал в вязниковской деревне

В Вязниковском районе существовало сразу две деревни с одинаковым названием Демаково. Одна из них находилась недалеко от Мстеры, а вторая — на территории нынешнего Сарыевского сельского поселения. Сегодня обе деревни не существуют. С исторической же точки зрения интереснее сарыевское Демаково, прошлое которого связано с семейством Клингенов — обрусевших немцев, для которых наш край стал второй родиной. Их потомки и сейчас живы, но обитают теперь не в России, а на другом полушарии – в США и Канаде.

Клингены, точнее, фон Клингены (по-немецки von Klingen) — потомки старинного дворянского рода с корнями из Тургау, немецкоязычного кантона Швейцарии.

До Великой Отечественной войны Демаково ещё существовало, входило в состав колхоза «Трудовик» с центром в деревне Губино. К середине 1930-х там насчитывалось 9 крестьянских дворов, где проживал 51 человек. Часть прежде покинувших малую родину демаковцев вернулись туда во время разрухи и голода, последовавших после революционных потрясений и окончания гражданской войны. Но 1960-е годы Демаково попало в перечень так называемых неперспективных деревень. Его последние жители переведены в другие селения, в том числе в село Сарыево и на одноименную станцию Горьковской железной дороги.

А от самой деревни Демаково ныне осталось лишь зарастающее поле. Даже на самых подробных топографических картах исчезнувшее селение не значится даже хотя бы в виде урочища. Живо оно лишь в памяти последних выходцев из Демаково. Но их с каждым годом остается все меньше. Между тем история этого места связана с именами многих людей, изрядно потрудившихся на благо нашего края.

Рыцарская династия

Родоначальник этой рыцарской династии Вальтер I фон Клинген был современником великого князя Киевского Юрия Долгорукова, основателя Москвы и Стародуба. В средневековой истории весьма известен поэт-миннезингер (по нынешней терминологии бард) Вальтер фон Клинген (1240-1286), автор изящных песен, входивший в окружение императора Священной Римской империи Рудольфа I фон Габсбурга. Восемь творений фон Клингена вошли в известную иллюстрированную антологию средневековой немецкой поэзии 1300 года «Манесский кодекс», которая ныне хранится в качестве величайшего раритета в Гейдельбергском университете в Германии.

Продолжателем рода фон Клинген стал старший брат поэта Ульрих III фон Клинген, потомки которого утратили родовые владения (почти целое княжество) в первой половине XV века. Специалисты по генеалогии до сих пор не могут до конца разобраться с обширным родословием фон Клингенов, которые со временем распространились по всей Западной Европе. Но зато точно известно, что первым фон Клингеном, обосновавшимся в нашем крае, был Густав Иванович фон Клинген. Сначала он врачевал в Вязниковском уезде и, скорее всего, поэтому приобрел небольшое имение в деревне Демаково Вязниковской округи, затерявшейся в бесконечных лесах.

Уездный врач

Не исключено, что супруга медика Мария Кирилловна, чья девичья фамилия неизвестна, была родом из Вязниковского края. Эта деревенька входила в приход также ныне несуществующего Ильинского погоста, что в Костином углу. Потом с начала 1800-х Клинген занимал должности ковровского городского и уездного штаб-лекаря. Он был главный и, похоже, тогда единственный врач на всю обширную ковровскую округу.

В Коврове Клинген именовался как Евстафий Иванович (вероятно, такое имя он получил при принятии православия). Любопытно, что в качестве штаб-лекаря он присутствовал при повторном открытии Коврова в качестве уездного города в феврале 1804 года владимирским губернатором и известным литератором князем Иваном Михайловичем Долгоруковым. Местным штаб-лекарем Клинген оставался до первой половины 1810-х годов, в том числе во время Отечественной войны 1812 года.

В 1812 году через Ковров в тыл везли сотни раненых воинов, действовали временные госпитали, приходилось лечить заболевших военнослужащих из следовавших в действующую армию резервных полков.

Потом Клинген перебрался на службу и жительство в соседний уезд — в Шую. Там он упоминается ещё и в 1834 году. Клинген лечил фактически весь город и уезд, причем его услугами пользовались представители всех сословий, включая крестьян и дворовых людей. Штаб-лекарь привлекался и на судебные вскрытия в случае убийств и скоропостижных смертей, по которым местная полиция вела расследования. Медицине Владимирской губернии в целом штаб-лекарь Клинген отдал почти 30 лет.

Славные потомки

У Клингенов в Демаково была небольшая усадьба с одноэтажным деревянным господским домиком и различными хозяйственными постройками, при которой в 1850 году состояло четыре человека прислуги из числа крепостных дворовых людей. Кроме того, в этой деревне помещикам Клингенам принадлежало 18 мужского и 243 женского пола душ крепостных крестьян.

Это имение перешло нераздельно детям Клингена — Павлу и Николаю. Павел родился в 1806 году в Коврове, служил в артиллерии, в 1843-м вышел в отставку в чине капитана и занимал должность во Владимирском управления государственных имуществ, а позже пост артиллерийского чиновника Отдельного склада орудий и снарядов в Калуге. Женат он не был и потомства не оставил. Его младший брат тоже был артиллеристом и тоже достиг чина капитана. В отличие от старшего брата, он женился на некой Александре Ивановне Денкоглу из дворян Белевского уезда Тульской губернии. Туда, в имение жены, семейство Клингена-младшего и переселилось.

Усадьба в Демаково опустела и к началу 1860-х была ликвидирована. Но большая часть земельных угодий принадлежали помещикам Клингенам вплоть до 1880-х.

В 1852 году у Николая и Александры Клинген родился сын Иван — единственный известный на сегодняшний день внук бывшего штаб-лекаря и, без сомнения, самый известный представитель своего семейства. Иван Николаевич Клинген прославился как всемирно известный ученый в самых разных областях науки: в качестве агронома, специалиста по субтропическим культурам, метеоролога и астронома. Его потомки перебрались в США, а теперь живут в Канаде.

Что же касается бывшего имения фон Клингенов деревни Демаково, то эта небольшая деревенька, затерянная среди лесов, как и множество селений вокруг, прекратила существование.

Николай Фролов

Фото из архива автора

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