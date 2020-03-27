Поступили разъяснения по оплате в нерабочую неделю

Министерство труда РФ пояснило, что вкладывается в понятие «нерабочие дни», которые введены Указом президента страны от 25 марта 2020 г. № 206. Федеральное законодательство установило, что на этот период сохраняется заработная плата работникам за счёт работодателя. Она должна выплачиваться в стандартном режиме и в стандартном размере (не удваиваться и не уменьшаться). «Нерабочий день» – это не выходной и не праздник. Ведомство обращает внимание, что Федеральной службе по труду и занятости РФ (Роструду) и его подразделениям в регионах поручено обеспечить контроль за соблюдением работодателями этого режима. Государственная инспекция труда во Владимирской области расположена по адресу: г. Владимир, ул. Мусоргского, 3. Телефон: (4922) 54-57-19.

Карантин по коронавирусу введён на период с 30 марта по 3 апреля.

В число предприятий и организаций, на которые не распространяется режим нерабочей недели, включены медучреждения, аптеки, структуры жизнеобеспечения, предприятия с непрерывным циклом работы, опасные производственные объекты, транспорт, банки и продуктовые магазины. Трудиться будут сотрудники социальных фондов, включая ПФР, ФСС и ОМС, часть государственных и муниципальных служащих. Вопросы, связанные с прекращением работы вахтовиков, решаются по соглашению сторон. Приводим текст рекомендаций полностью.

Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

В соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее – Указ) с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Таким образом, наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам.

В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Введение нерабочих дней в соответствии с Указом не распространяется на работников организаций, упомянутых в пункте 2 Указа, в частности:

– медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих непрерывность их производственно-технологической деятельности, а также организаций социального обслуживания;

– непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. Кроме того, организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения; организаций атомной промышленности; строительных организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах;

– организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги; организаций торговли;

– организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятий, выпускающих материалы, сырьё и комплектующие изделия, необходимые для их производства; организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции; организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления; организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения; организаций системы нефтепродуктообеспечения; организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций; организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

– Пенсионного фонда РФ и его территориальных органов, обеспечивающих выплату пенсий, а также осуществление иных социальных выплат гражданам;

– Фонда социального страхования РФ и его территориальных органов, обеспечивающих организацию и осуществление выплат по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием;

– Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, выполняющих функции по обеспечению оплаты медицинским организациям оказанной медицинской помощи.

Вопросы, связанные с прекращением работы работников, работающих вахтовым методом, на которых распространяется действие Указа, решаются по соглашению сторон трудовых отношений. Работники органов (организаций), перечисленных в пункте 2 — 5 Указа, которые продолжают осуществлять трудовую (служебную) деятельность, должны руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции, изданными Минздравом России и Роспотребнадзором. Кроме того, вышеуказанные работники по соглашению с работодателем могут работать удалённо (дистанционно), если служебные обязанности и организационно-технические условия работы это позволяют. Руководители федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также руководители организаций, осуществляющих производство и выпуск СМИ, самостоятельно определяют численность служащих и работников, которые будут обеспечивать функционирование этих органов (организаций), включая возможность работы дистанционно, а также численность служащих и работников, для которых вводятся нерабочие дни. Указанные решения оформляются приказом (распоряжением) соответствующего органа, локальным нормативным актом организации. Руководители организаций, на которые распространяется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года, обязаны обеспечить на вверенных им объектах соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищённости, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.

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