После «мёртвого сезона» владимирцы снова проявляют интерес к кафе

Владимирцы возвращаются в кафе и другие заведения общепита. «Мёртвый сезон», продлившийся всю минувшую неделю, как будто уступает место некоторому оживлению. Правда, тенденция пока робкая, но и она заставляет приободриться местных рестораторов. Они пережили серьёзный спад посетителей — потери от общего объёма клиентов называются от 30 до 70%. Ситуация продолжает оставаться серьёзной, она может «отыграть» как в ту, так и в другую сторону, но психологически рост интереса к общепиту обоснован: люди устали бояться, они хотят вернуться к привычному образу жизни.

— Вчера до десяти часов вечера шёл народ, — сообщил «Призыву» шеф-повар кафе «Пеперони» Денис Корольков. — Были и семьи, и компании пожилых людей. На вчерашний день мы почти вернулись к привычным объёмам.

На федеральном уровне падение в отрасли общепита оценивается в среднем в 50%.

Минувшая неделя заставила владимирских рестораторов принять меры по снижению закупок продуктов, оптимизации штатов или пересмотру рабочих графиков. В том же «Пепероне» часть сотрудников отправили в отпуск, остальным по-новому «нарезали» часы. Но если тенденция последних дней на рост клиентов сохраниться (а её начали ощущать с воскресенья), то кафе войдёт в прежний трудовой ритм.

— Посетители довольно спокойны, — отметил шеф-повар итальянской пиццерии. — Некоторые спрашивают влажные салфетки, перчатки, мы им выдаём, всё это в наличие есть. В остальном никаких признаков тревоги.

Коллега и тёзка Дениса Королькова, основатель гастромаркета «Рынок на Студёной» и сети «Лосось и кофе» Денис Найдёнов пока более осторожен в прогнозах. По его словам, прошлая неделя действительно была «мёртвой», а нынешняя только началась, и говорить об устойчивой тенденции на возвращение популярности общепита рано. Количество посетителей упало процентов на 30, и как будет развиваться ситуация дальше — неизвестно. Тем не менее «Рынок на Студёной» не пошёл на сокращение кадров, а стало быть, надежды на возрождение спроса сохраняет.

— Мы просто изменили профиль работы некоторых сотрудников, — сообщил Денис Найдёнов. — Они стали решать те задачи, которые раньше выполняли сторонние люди.

В любом случае, пока владимирские предприятия общественного питания несут ощутимые потери, которые, возможно, поставят под вопрос само существование многих из них. На общероссийском уровне Федерация рестораторов и отельеров уже обратилась за поддержкой к правительству РФ. Она попросила объявить каникулы по выплатам налогов, аренды, коммунальных платежей, а также по выплате процентов по кредитам, поскольку очень многие предприятия открыты на кредитные деньги.

По мнению известного российского ресторатора Тимура Ланского (основатель сети «Чайхона № 1»), самый сильный удар кризиса ощутят на себе фастфуды.

Пока же на федеральном уровне в отношении организаций общественного питания и торговли приняты лишь ограничительные меры. 17 марта 2020 года Минпромторг РФ выдал рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и защите граждан. Там, в частности, указано, что в общепите следует располагать посадочные места на расстоянии не менее 1 метра друг от друга. В зал пускать посетителей только после мытья рук с мылом или обработки рук антисептиками. Не допускать граждан с признаками ОРВИ. А ещё отговаривать от посещения заведений людей старше 60 лет.

Николай Лившиц

Фото из архивов Дениса Королькова и Дениса Найдёнова