После краснодарской зимы аграрии обещают хороший урожай

Во Владимирской области началась подготовка к посевной кампании. Сельхозпредприятия завезли органические удобрения в поля, полным ходом идет подкормка многолетних трав. Погода позволяет аграриям приступить к работам раньше времени. В этом году СПК не снижают своих планов на посевную – собираются посеять яровые на 135 тысячах гектаров. По данным департамента сельского хозяйства, показатели на уровне прошлогодних.

— Озимые подросли на площади 34 тысячи гектаров. Состояние их хорошее. Нет гибели и не надо пересевать. Должны получить хороший урожай. Мягкая зимовка сказалась, у нас была краснодарская зима, а там всегда озимые хорошо переносят погоду, — говорит директор департамента сельского хозяйства администрации области Константин Демидов.

Два миллиарда рублей потратят на посевную в 2020 году. Из них 700 миллионов – средства из бюджета в виде субсидий и льготных кредитов.

Ежегодно сельхозорганизации и фермерские хозяйства закупают на стороне семена масленичных культур, многолетних трав и кукурузу. Остальные семена готовятся на местах. Процесс уже запустили. Аграрии переживают за рост цен вслед за курсом доллара. Это прежде всего касается топлива и сельскохозяйственной техники. Уже заметили увеличение стоимости топлива на 4%. В этом году закупили 39 новых сельхозмашин. По старым ценам успели. Как теперь будет, пока никто толком и не знает. Но Константин Демидов говорит, что никто из сельхозорганизаций на спецтехнику не откладывал, поэтому придется менять поставщиков с импортных на российских.

Как «Призыв» сообщал ранее, департамент сельского хозяйства заверил население Владимирской области в том, что дефицита в продуктах питания нет. Прилавки пополняются, цены мониторят.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»