Посещения в колониях и СИЗО приостановлены из-за COVID-19

Во владимирских колониях и СИЗО запретили длительные и краткосрочные свидания. Это сделано в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди подозреваемых. Ограничительная мера будет действовать до особого указания. Родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных просят отнестись к таким мерам с пониманием.

— Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой и лиц, прибывших в течение последних двух недель из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции,- говорится в сообщении пресс-службы УФСИН России по Владимирской области.

Ограничительные мероприятия введены во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

В их числе, ИК-1 п.Головино, ИК-2 г.Покров, ИК-3 г.Владимир, ИК-4 г.Вязники, ИК-5 г.Владимир, ИК-6 п.Мелехово, ИК-7 п.Пакино, ЛИУ-8 г.Киржач, КП-9 д. Чудиново, СИЗО-1 г.Владимир, СИЗО-3 г. Кольчугино, УФИЦ г.Кольчугино.

Если у лиц, содержащихся под стражей, будут выявлены симптомы заболевания или при подозрении на коронавирусную инфекцию, они будут госпитализированы в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.

Ранее «Призыв» сообщал, владимирские католики ограничили число прихожан на службе.

Ольга Ефремова

Фото: irkutsk.bezformata.com