Понтонный мост в Вязниках закрыли из-за критического подъема воды

Понтонный мост через Клязьму в Вязниках разведен из-за критического подъема воды. Заречная зона, включающая в себя 16 населённых пунктов – два посёлка и четырнадцать деревень, в которых проживают порядка 560 человек, отрезана от «большой земли». Местных жителей переправляют на лодках. По информации ГУ МЧС России по Владимирской области, перевозка людей осуществляется ежедневно с 07.00 до 09.00 и с 18.00 до 20.00.

Заречная зона включает 16 населенных пунктов.

В минувшую субботу спасатели совершили рабочую поездку в Заречную зону, где проинспектировали готовность лодочной переправы к перевозке пассажиров. Местная администрация заключила договоры с владельцами маломерных судов для обслуживания населения.

Сообщается также, что более 140 пенсионеров, проживающих в Заречной зоне, получили социальные выплаты заранее – в феврале за март и апрель текущего года. В двух местных магазинах создан запас продуктов питания и товаров первой необходимости. Доставка товаров в другие населённые пункты осуществляется с использованием автолавки.

В местном ФАПе есть трёхмесячный запас необходимых медикаментов. Имеется и автомобиль, на котором при необходимости будут оперативно госпитализированы пациенты.

В деревне Козлово функционирует отдельный пост Вязниковской пожарно-спасательной части, группировка пожарных составляет 11 человек и 2 единицы техники. Из числа местных жителей сформирована добровольная пожарная дружина. В каждом населенном пункте имеются пожарные водоемы. Ранее «Призыв» сообщал, что понтонный мост через Клязьму в Вязниках был переведен в пешеходный режим. Автомобильное сообщение было прекращено.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области