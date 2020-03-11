Понтонный мост в Вязниках закрыли для транспорта

С сегодняшнего дня понтонный мост через Клязьму в Вязниках переведен в пешеходный режим. Автомобильное сообщение прекращено. Это связано с высоким подъемом воды в реке. О полном разведении моста будет сообщено дополнительно, говорится на сайте городской администрации.

Теплая весна спровоцировала раннее половодье. Главные реки Владимирской области, Клязьма и Ока, вскрылись ото льда. Малые реки и вовсе освободились от ледового покрова. В среднем за сутки уровень воды в малых реках поднимается на 16 сантиметров.

Серьёзного половодья на территории региона не прогнозируется.

Контроль за уровнем воды ведётся со стороны Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды при помощи одиннадцати гидропостов. Также уровень рек замеряют сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов и оперативных групп отрядов Федеральной противопожарной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Серьёзного половодья на территории региона не прогнозируется. Ожидается разлив таких рек, как Серая, Судогда, Нерль, уточняют в ведомстве.

Ранее «Призыв» сообщал, что вышедшая из берегов речка Кубрь отрезала от «большой земли» московских дачников. Люди приехали на праздники в деревню Мостищево Александровского района и оказались заблокированы.

Ольга Ефремова

Фото регионального управления МЧС