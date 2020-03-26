Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП

Владимирская полиция ищет свидетелей крупного ДТП в Меленковском районе. Оно унесло жизнь 29-летнего мужчины, еще 6 человек получили травмы. В ходе предварительного расследования установлено, что очевидцем ДТП мог стать водитель большегруза с прицепом, которого обгонял попавший в аварию «Ford Mondeo». Правоохранители просят очевидцев ДТП звонить по телефонам: 8 (49247) 2-32-46 и 8 (49247) 2-28-10.

Авария с погибшим и пострадавшими произошла в минувшую пятницу на 62-м километре дороги Касимов — Муром — Нижний Новгород. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель «Ford Mondeo» выехала на встречную полосу и врезалась в «Suzuki». После столкновения «Ford» вылетел в кювет.

В результате ДТП пассажир «Ford» скончался. Оба водителя и три пассажира «Suzuki» госпитализированы. На амбулаторное лечение направлен 17-летний пассажир «Ford».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее «Призыв» сообщал, что первые ДТП с участием двухколесного транспорта фиксируются во Владимирской области. В числе пострадавших четверо подростков.

Ольга Ефремова

Фото УМВД по Владимирской области