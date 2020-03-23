Полиция проверит факт стрельбы на берегу Оки

Полиция проводит проверку по факту стрельбы на берегу Оки в Муроме. Инцидент произошел на минувшей неделе. Звуки выстрелов услышали сотрудники Владимирского линейного отдела УМВД на транспорте, совершавшие оперативно-профилактический рейд по реке на служебном катере.

Полицейские и сам катер не пострадали.

— Следственно-оперативной группой, которая прибыла на место, на берегу были обнаружены гильзы от патронов и назначено проведение проверки. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила порталу «Муром24» начальник отдела информации УМВД по региону Ирина Гавриченко.

Пока нет свидетельств о том, что неизвестные стреляли в катер. Ранее «Призыв» сообщал, что двое солдат пострадали при взрыве боеприпасов в воинской части, расположенной в поселке Арсаки Александровского района.

Ольга Ефремова

Фото: fleetphoto.ru