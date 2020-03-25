Полиция организует учет вернувшихся из-за границы

Во Владимирской области усиливают меры, препятствующие распространению коронавирусной инфекции. Накануне губернатор подписал соответствующий указ. Задача организовать учет граждан, прибывающих из-за границы, поставлена перед региональным УМВД. Выявлять вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой полиции помогут работодатели, управляющие компании и ТСЖ. По состоянию на 24 марта под медицинским наблюдением в регионе находятся 3423 человека, 4226 уже сняты с учета.

Официально ни одного заболевшего в области COVID-19 не выявлено.

Роспотребнадзор также напомнил тем, кто находится на самоизоляции после зарубежных поездок, о наказании за нарушение режима. Нарушителей могут оштрафовать, сумма варьируется от 100 до 1000 рублей. Возможно наказание и по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» — до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Призыв» сообщал, что вернувшиеся из-за границы жители Владимирской области могут открыть больничный лист дистанционно, через Интернет. Для этого стоит зарегистрироваться на сайте Фонда социального страхования, открыть личную страничку, в электронном виде оформить заявление.

Елена Пляскина

Фото: liter.kz