Поле рядом с заправкой полыхало под Колокшей

Площадь пожара составила 600 кв. метров

Крупный пожар случился минувшим вечером рядом с поселком Колокша в Собинском районе. Судя по видео, снятым очевидцами, горело целое поле. Огонь распространялся стремительно и мог добраться до населенного пункта. Кроме того, пламя полыхало в непосредственной близости от одной из АЗС. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателям в 18.57. В 22.26 оно было ликвидировано.


 

Общая площадь пожара составила 600 кв. метров.

В целом, минувшие выходные выдались  «жаркими» для сотрудников чрезвычайного ведомства. За субботу и воскресенье зафиксировано 103 пала травы, уточнили  «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. Всего же с начала года во Владимирской области произошло 319 палов травы.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу четыре дома сгорело в деревне Просеницы Меленковского района. На тушение пожара с аэродрома Семязино был поднят вертолет. Возгорание произошло из-за того, что одна из местных жительниц сжигала мусор на своём приусадебном участке.

Ольга Ефремова 

Фото и видео группы «Подслушано во Владимире» 

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