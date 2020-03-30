Поле рядом с заправкой полыхало под Колокшей

Крупный пожар случился минувшим вечером рядом с поселком Колокша в Собинском районе. Судя по видео, снятым очевидцами, горело целое поле. Огонь распространялся стремительно и мог добраться до населенного пункта. Кроме того, пламя полыхало в непосредственной близости от одной из АЗС. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателям в 18.57. В 22.26 оно было ликвидировано.





Общая площадь пожара составила 600 кв. метров.

В целом, минувшие выходные выдались «жаркими» для сотрудников чрезвычайного ведомства. За субботу и воскресенье зафиксировано 103 пала травы, уточнили «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. Всего же с начала года во Владимирской области произошло 319 палов травы.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу четыре дома сгорело в деревне Просеницы Меленковского района. На тушение пожара с аэродрома Семязино был поднят вертолет. Возгорание произошло из-за того, что одна из местных жительниц сжигала мусор на своём приусадебном участке.

Ольга Ефремова

Фото и видео группы «Подслушано во Владимире»