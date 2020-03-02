Погода во Владимире

Прогноз погоды на выходные
Тепло и пасмурно. Временами небольшой дождь.  Такую погоду синоптики прогнозируют во Владимирской области во вторник, 3 марта.  Днем воздух прогреется до +4 градусов. Ночью +1 градус. Ветер южный с порывами до 5 метров в секунду.

Ранее «Призыв» сообщал, что весна во Владимирской области начнется с резкого потепления.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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