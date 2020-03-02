Погода во Владимире

Тепло и пасмурно. Временами небольшой дождь. Такую погоду синоптики прогнозируют во Владимирской области во вторник, 3 марта. Днем воздух прогреется до +4 градусов. Ночью +1 градус. Ветер южный с порывами до 5 метров в секунду.