Погода во Владимире

Тепло и пасмурно. Временами небольшой дождь. Такую погоду синоптики прогнозируют во Владимирской области во вторник, 3 марта. Днем воздух прогреется до +4 градусов. Ночью +1 градус. Ветер южный с порывами до 5 метров в секунду.
Ранее «Призыв» сообщал, что весна во Владимирской области начнется с резкого потепления.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
Обсуждение 4
Я не верю синоптикам еще с этого лета. Жару обещали-обманули. На снег и не надеюсь
Вон какая зима за окном, класс)))
Зима!.. Крестьянин, торжествуя
ух ты — опять «0» и все растает — и снег и сосульки и лед на пруду(((