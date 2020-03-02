Погибший у химзавода пешеход трижды попал под машину

Стали известны подробности утреннего ДТП во Владимире. 67-летнего мужчину сначала задел зеркалом автомобиль «Hyundai Creta», потом «Нива» и «УАЗ Патриот». Пешеход, который перебегал дорогу у химзавода в неположенном месте, скончался сразу же. Вместе с ним на проезжей части находилась 49-летняя женщина. Она попала под колеса иномарки «Hyundai Creta» и тоже погибла.

Наезд на пешеходов произошел в шесть утра.

На улице еще было темно, этот участок дороги не освещается. Кроме того, шел дождь, видимость была ограничена. Как рассказывали водители на месте аварии, они не увидели пешеходов.

Погибшие проживали в поселке Мирный Камешковского района. Они шли с электрички на работу.

В результате ДТП на дорогах в Добром образовались огромные пробки. Жители больше полутора часов добирались до работы. Инспектора ГИБДД регулировали движение потоков транспорта. На «Пекинке» тоже были заторы.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»