Подростки на скутере попали под колеса автомобиля

Первые ДТП с участием двухколесного транспорта фиксируются во Владимирской области. В числе пострадавших четверо подростков. Так, 24 марта в деревне Гридино Судогодского района произошло ДТП с участием скутера. По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, водитель автомобиля «Ford Kuga» не уступила дорогу скутеру под управлением 14-летнего подростка. Произошло столкновение. Водитель скутера и его 12-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

14 марта в Кольчугино 14-летний водитель питбайка при повороте налево столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Nissan Qashqai». Травмы получили водитель питбайка и его 15-летний пассажир.

Четверо подростков пострадали в ДТП с двухколесным транспортом.

Госавтоинспекция обращается к родителям: прежде чем покупать ребенку мопед или скутер, следует воспитать в нем дисциплинированного участника дорожного движения. Статистика неутешительная. В прошлом году на дорогах Владимирской области зарегистрировано 76 ДТП по вине водителей мотоциклов. 12 человек погибли и 82 получили ранения. По вине водителей скутеров зарегистрировано 45 ДТП. Погибли 4 человека и 47 травмированы.

Ранее «Призыв» сообщал, что водитель «четверки» серьезно пострадал в ДТП у «Глобуса».

Ольга Ефремова

Фото: vzsar.ru