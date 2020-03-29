Почему весной нельзя жечь траву

Началось время пала травы. К сожалению, это время наступает каждый год. И печальный опыт прошлых лет ничему не учит. На этой неделе по причине поджога сухой травы в Меленковском районе сгорели сразу 10 деревянных построек, три их которых жилые. Буквально в пятницу травяной пожар подступил к сельскому кладбищу, пасли погост несколько ребят с родителями.
Поджигатели наносят ущерб человек и его имуществу, но не меньший вред огонь приносит природе. Денис Дуденков, старший научный сотрудник музея «Природа», рассказал нам, что происходит с флорой и фауной при пале травы.
— Какой вред мы наносим природе, сжигая прошлогоднюю траву?
— Мертвую органику, оставшуюся с осени, человек переводит в минеральную составляющую при выжиге травы. Мы убиваем убежища многочисленных животных и не даем размножаться хорошим растениям. То есть убиваем все живое!
В первую очередь, страдает флора. Уничтожаются семена полезных растений, а вот семена сорняков достаточно устойчивы к палу. Далее выгорает важная составляющая — луговой войлок. Это прошлогодняя травка, которая покрывает почвенный слой. Она выступает в роли маленькой теплицы, где всходят семена, там же часто зимуют разные насекомые. Получается так, что выгорают видовые растения. И мы уходим от разнотравья к каким-то определенным видам сорняков.
Не меньший ущерб наносится и животному миру. В мае гибнут кладки птиц: жаворонков, перепелов, уток. То есть погибают кладки тех, кто гнездится на земле. Если мы говорим о пале травы в апреле, то гибнут в основном животные, которые медленно передвигаются и не успевают убежать от линии огня. Это чаще всего ежи, потому что они зимуют в траве и могут сгореть во сне, даже не попытавшись спастись. Погибают также различные виды грызунов и их убежища, гнезда шмелей, земноводные (лягушки и жабы). И много еще других живых существ!
— Что делать, если заметили пал травы?
— Первое, что вы должны сделать, вне зависимости какой силы пожар, позвонить по номеру «112». Далее оцените обстановку. Если пожар легкий, низовой, луговой, то можно попробовать тушить подручными средствами:
- Захлестать вениками (наломать с ближайшего дерева).
- Полить водой кромку огня.
- Засыпать снегом, если он остался.
- Затоптать.
- Окопать края возгорания, чтобы огонь не распространился дальше.
Если же пламя высокое, большое, то стоит действовать по указаниям сотрудников МЧС и ждать помощи. В сильный огонь самим лезть не стоит – это опасно для жизни.
Юлия Митина
Заглавное фото: wikipedia.org
Обсуждение