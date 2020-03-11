По факту смерти 9-летней школьницы возбуждено уголовное дело

По факту смерти 9-летней школьницы из города Радужный возбудили уголовное дело. Речь идет о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следователи уже восстановили хронологию событий. По данным СУ СКР по Владимирской области, 4 марта у ребенка повысилась температура. На следующий день мама привела девочку на прием к педиатру. Врач диагностировал ОРВИ, назначил лечение и домашний режим. Утром 7 марта состояние здоровья ребенка значительно ухудшилось. В 18 часов 30 минут родители позвонили в скорую помощь.

Через четыре минуты медики уже были на месте.

— Фельдшер приняла решение о госпитализации пациента. В машине «скорой», а затем в условиях ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» девочке проводились реанимационные мероприятия, которые не привели к положительному результату. Врачи констатировали смерть ребенка, — информирует пресс-служба Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что ребенок умер в машине неотложки на руках у медиков. По предварительной информации, у девочки осложнение после ОРВИ. Однако, чтобы узнать точную причину смерти, предстоит провести гистологическую и вирусологическую экспертизу. Специалисты говорят: в настоящий момент никаких очевидных данных о том, что ребенок скончался от опасной вирусной болезни, нет.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»