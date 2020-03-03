Плотину в селе Небылое ждет капитальный ремонт

Плотину реки Яхромы в селе Небылое решили отремонтировать. Сейчас администрация Владимирской области за счет средств регионального бюджета готовит проектно-сметную документацию. Она в свою очередь должна пройти через государственную экспертизу. А дальше власти планируют подать заявку на получение субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, сообщила в официальном ответе на запрос «Призыва» пресс-служба «Белого дома». Во сколько обойдется капитальный ремонт и содержание плотины на Яхроме, станет известно лишь после подготовки проектно-сметной документации.

Ранее «Призыв» сообщал, что вопрос о ликвидации плотины возник ещё в 2017 году. Её признали бесхозяйственным гидротехническим сооружением. В феврале этого года руководство областного департамента природопользования предложило наконец решить судьбу «бесхозного» объекта. Без благоустройства плотина могла быть небезопасна, поэтому чиновники задумались либо о её ремонте, либо о ликвидации. Однако жители Юрьев-Польского района высказались однозначно. На сайте администрации сельского поселения Небыловское было открыто голосование. 99% респондентов высказались за сохранение плотины.

Дамба должна перейти в собственность поселения, считают областные чиновники.

Остается открытым вопрос: на чей баланс должна перейти плотина в последующем? Областные чиновники ответили, что плотина на реке Яхроме в селе Небылое является самостоятельным объектом недвижимости. Его собственник пока ещё не определён. Но в итоге им должна стать администрация сельского поселения.

— Водохранилище не может быть передано третьим лицам, т.к. водные объекты находятся в исключительной собственности Российской Федерации (ч. 1 ст. 8 Водного кодекса РФ), — говорится в ответе областной администрации. — Создание условий для массового отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения, включая свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования (реки, озёра, водохранилища и т.п.) и их береговым полосам, относятся к вопросам местного значения поселений. Плотина на р. Яхрома образует водохранилище и является имуществом, используемым для реализации полномочий администрации сельского поселения по организации отдыха жителей, поэтому плотина должна перейти в собственность сельского поселения.

В начале февраля губернатор Владимирской области дал поручение местным чиновникам принять неотложные меры по переводу в муниципальную собственность гидротехнических сооружений в Небылом. «Призыв» будет следить за развитием ситуации.

Татьяна Данилова

Заглавное фото «Призыва»