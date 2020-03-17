Плохие дворы Владимира выставили на торги

Контракты на благоустройство дворов во Владимире выставлены на торги. В списке — 24 счастливчика, которым за счет бюджета приведут в порядок дорогу и тротуар на придомовой территории. Желающих в разы больше. Работникам управления ЖКХ, членам общественной палаты и депутатам горсовета пришлось отсеять сотню других претендентов. Подрядчики уже готовы приступить к работам.

Все ремонты во дворах должны закончиться 30 июня 2020 года.

В этом году все дорожные работы, проводимые на федеральные средства, сместились на первое полугодие. Деньги поступили раньше, поэтому на местах проторговали все заранее. Никаких осенних работ не предвидится, что минимизирует риски возникновения брака. Гарантия на ремонт дворовых территорий установлена на 3 года.

В среднем цена каждого двора — порядка двух миллионов рублей. Список работ — очень скромный. Асфальтирование проезжей части и тротуара, а также установка 1-3 урн и паркового дивана (так в документации на торгах помпезно назвали лавочки).

Список дворов:

— Ленинский район: ул. Михалькова, д. № 1, пр-кт Ленина, д. № 67а, 67-б и 67в, ул. Верхняя Дуброва, д. № 19 и 38-б, ул. Василисина, д. № 20а;

— Фрунзенский район: ул. Добросельская, д. № 191, Безыменского, д. № 16а и 16-б, ул. Усти-на-Лабе, д. № 6, ул. Комиссарова, д. № 2а, ул. Соколова-Соколенка, д. № 17а;

— Октябрьский район: ул. Асаткина, д. № 6 и 8, ул. Горького, д. № 72 и 74, ул. 850-летия, д. № 4а и 4-б, ул. Большая Московская, д. № 88 и 90, ул. Лакина, д. № 155а, 129-б, 137-б, пр-кт Строителей, д. № 2.

Как «Призыв» сообщал ранее, план ремонта дворов сокращен в целом по области. Наметилась тенденция смещения бюджетной поддержки в сторону благоустройства общественных территорий.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»