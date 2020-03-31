Пленэр в ванне и кругосветка в раковине: семь идей для детских игр дома

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Советы педагога и многодетной мамы
Самое плохое, что вы можете предложить своему ребенку во время карантина, – это компьютерные игры. Они не развивают мозг человека. Эта байка, которая вкладывается в головы всем родителям для того, чтобы продавать компьютеры и компьютерные ресурсы. Но они ничего не развивают на самом деле, потому что существуют определенные законы в работе мозга, описанные во всех учебниках по физиологии.
Вынужденный карантин, когда родители остались дома, — самое время отвлечь ребенка от гаджетов. Ребенку нужны 80 повторений, чтобы образовать в мозгу новые нейронные связи и внедрить в жизнь новую привычку. Это всего несколько дней. И вы будете благодарные карантину за то, что отучили ребенка от компьютерных игр. Такие рекомендации дает педагог и мама шестерых детей Мария Шпилевич из города Владимира. А еще она делится с читателями «Призыва» играми для дошколят и младших школьников, которые любят в ее семье. Ради пенной вечеринки или домашнего театра любой ребенок отвлечется от компьютера!
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Пенная вечеринка
Для самых маленьких подойдут любые забавы с водой. Например, посадите ребенка за стол, поставьте перед ним глубокую миску, салатник, лучше пластиковый. На донышко налейте немного воды, добавьте капельку средства для мытья посуды и дайте малышу трубочку для сока. Как только он опустит один коней трубочки в мыльный раствор и начнет дуть в другой, получится огромная шапка пузырей. Получается очень зрелищно, и дети любят этим заниматься!
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Пленэр в ванне
Поставьте ребенка в пустую ванну. Дайте ему акварельные краски и кисточки, а на стене прикрепите листы из альбома для рисования. Их надо слегка намочить, чтобы они прилипли к кафелю. Стоя в ванне, дети рисуют акварелью на этих листах. Это тоже занятие для самых маленьких. Дети рады, а маме не приходится волноваться, что они все вокруг испачкают, потому что акварель с кафеля и ванну смывается за пять минут.
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Кругосветка в раковине
Заткните слив в раковине, а кораблики сделайте из губок для мытья посуды. Даже если они намокнут, то не все равно не тонут.
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Домашний тюнинг
Дошкольникам тоже можно поставить к раковине, дать им акварельные краски, кисточки и пластиковые игрушки. Сначала полчаса дети раскрашивают, например, свои любимые машинки. Потом мама включает им воду, они тщательно, добросовестно отмывают их от этой краски еще полчаса, как минимум. Посуду, кстати, их тоже можно поставить мыть.
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Театр мод
Младшим школьникам можно дать большие куски ткани, шторы, тюль, покрывала, одежду, что вы уже не носите – короче, что не жалко. Главное – побольше, и дети сами придумают, во что им поиграть. Домашний театр, показы мод, шалаши, палатки… Эти игры подойдут для любого возраста!
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Вечная классика
Если у вас дома не оказалось настольных игр из магазина – это замечательная возможность научить своего ребенка играть в «Крестики-нолики» или «Морской бой». Поверьте, битва будет нешуточная! Это прекрасные стратегические игры, развивающие детский мозг, поэтому играть в них обязательно!
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Шашки из всего
Если у вас есть настольные игры – можно их разнообразить. Например, в игре в шашки вместо привычных фишек возьмите любые мелкие предметы, которые есть в вашем доме. Это могут быть крышечки от молока, кефира или сока; пакетики чая – черные против зеленых; макароны – рожки против перьев. Простор фантазии не ограничен!
Записала Татьяна Лысова
Заглавное фото: herfamily.ie
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