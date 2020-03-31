Пленэр в ванне и кругосветка в раковине: семь идей для детских игр дома

Самое плохое, что вы можете предложить своему ребенку во время карантина, – это компьютерные игры. Они не развивают мозг человека. Эта байка, которая вкладывается в головы всем родителям для того, чтобы продавать компьютеры и компьютерные ресурсы. Но они ничего не развивают на самом деле, потому что существуют определенные законы в работе мозга, описанные во всех учебниках по физиологии.

Вынужденный карантин, когда родители остались дома, — самое время отвлечь ребенка от гаджетов. Ребенку нужны 80 повторений, чтобы образовать в мозгу новые нейронные связи и внедрить в жизнь новую привычку. Это всего несколько дней. И вы будете благодарные карантину за то, что отучили ребенка от компьютерных игр. Такие рекомендации дает педагог и мама шестерых детей Мария Шпилевич из города Владимира. А еще она делится с читателями «Призыва» играми для дошколят и младших школьников, которые любят в ее семье. Ради пенной вечеринки или домашнего театра любой ребенок отвлечется от компьютера!