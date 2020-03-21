Пиццерию прикрыли из-за простуженных работников

Во Владимире на 30 дней приостановлена работа одной из городских служб доставки пиццы и роллов. Причиной стали многочисленные нарушения санитарного законодательства, которые зафиксировали сотрудники Роспотребнадзора в ходе проведенной внеплановой проверки. Оказалось, что к работе были допущены сотрудники с признаками заболевания верхних дыхательных путей. Также не проводился осмотр сотрудников на гнойничковые заболевания. Верхняя одежда висела на одних крючках с рабочей формой.

Немало нарушений зафиксировано и на кухне. Не был организован производственный контроль готовых блюд и смывов с оборудования на условно-патогенную микрофлору. Грязная посуда пересекалась с чистой, продукты хранились с нарушениями, без маркировок.

Специалисты Роспотребнадзора: выявленные нарушения угрожают здоровью граждан.

На индивидуального предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела передали в суд. Ленинский районный суд Владимира согласился с позицией ведомства и назначил наказание в виде приостановления деятельности.

Ранее «Призыв» сообщал, что на полки магазинов Владимирской области чуть не попало полтонны просроченной мясной продукции. Опасный товар обнаружили в Судогодском районе сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области благодаря системе «Меркурий».

Ольга Ефремова

Фото: modscheats.ru