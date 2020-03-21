Пик спроса на крупы, макароны и консервы пройден

Пик потребительского спроса на продукты пройден, заявил представитель регионального департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг. Ажиотаж с закупками пошел на спад. На данный момент во Владимирской области нет проблем с продовольствием. Торговые сети ежедневно пополняют запас круп, сахара, макаронных изделий, консервов и т.д. Отчет прозвучал на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения во Владимирской области коронавируса COVID-19.

В регионе работает «горячая линия» 8 (4922) 53-16-03, куда можно сообщить о дефиците товаров или повышении цен на них. За неделю поступило 43 обращения. Все они отработаны, сообщает пресс-служба департамента развития предпринимательства.

Телефон «горячей линии»: 8 (4922) 53-16-03.

Крупные сети и ранее сообщали о полных складах. Полки в торговых залах пустели не из-за дефицита, сообщили «Призыву» в одном из гипермаркетов, а из-за повышенного спроса. Товар просто не успевали выкладывать. Гипермаркетам пришлось увеличить штат сотрудников в торговых залах. Ранее ситуацию с продуктами питания прокомментировали и в региональном департаменте сельского хозяйства.

— В регионе имеется необходимый запас всех важных продуктов питания, в том числе картофеля и овощей. Бесперебойно работают производители молока и молочной продукции, яиц, — заверил директор департамента Константин Демидов.

На данный момент во Владимирской области официально не зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Почти семь тысяч человек, по сведениям «Белого дома», должны будут пройти карантин после заграничной поездки. Эта информация доведена до медицинских организаций по месту их жительства.

Как «Призыв» сообщал ранее, анализы туристок, госпитализированных с подозрением на коронавирус, дали отрицательный результат. Одна из женщин, вернувшаяся из Испании, пройдет дополнительное обследование.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»