Петр Муханов: декабрист-гидролог из Александровского уезда

Детство Петра Муханова прошло в живописном поселении на реке Дубне в Александровском уезде Владимирской губернии. До XVIII века оно называлось Новинки. В 1716 году его владельцем стал прадед декабриста Ипат Калинович Муханов. В петровские времена он одним из первых отправился в Европу для выучки флотскому делу, хорошо себя там показал, чем и заслужил благосклонность и доверие царя. В 1755 году дед декабриста Илья Ипатович Муханов построил в Новинках церковь Успения и переименовал в село Успено-Мухановское.

Но как бы сильно ни любил свою малую родину Петр Муханов, местом его упокоения стала далекая и суровая Сибирь. После восстания декабристов штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка был арестован, а затем осужден на каторжные работы. В Сибири он серьезно занимался гидрологией, исследовал Ангару, в том числе знаменитые Падунские пороги. Научные расчеты ссыльного были использованы в 1950 — 1960-х годах строителями Братской ГЭС. Но обо всем по порядку.

В начале славных дел

Петр Муханов родился в 1798 году. Его отец Александр Ильич служил полковником конной гвардии, а после отставки был казанским, полтавским и рязанским губернатором. В семье, кроме Петра, было еще три сына и дочь Елизавета, в замужестве Шаховская.

Домашним воспитанием Муханова занимались профессора Духовной академии Орловский и Сперанский. Своё систематическое образование он получил в Московской школе колонновожатых. В его формуляре указано, что он хорошо владел французским, немецким, английским языками, увлекался математикой, а позже артиллерией.

Армейскую службу Петр Муханов начал в 1816 году адъютантом командира гвардии сапёрного батальона, которым командовал граф Павел Голенищев-Кутузов. В 1821 году он был переведён в Измайловский полк, а в 1823 году становится адъютантом героя Отечественной войны — генерала от кавалерии Николая Раевского. 25 ноября следующего года Раевского уволили, и Муханов остаётся без должности. В это время он едет на Кавказ и пытается поступить на службу в корпус генерала Алексея Ермолова, но сделать это ему не удалось.

Литератор, издатель, публицист…

В соавторстве с Араповым Петр Александрович написал либретто к опере Александра Алябьева «Лунная ночь, или Домовые». Дружил с поэтом Константином Рылеевым, который посвятил ему свою думу «Ермак». Осенью 1821 года Муханов обратился к своему другу, путешественнику и генералу Николаю Муравьеву-Карскому с предложением опубликовать его землеописательные записки.

«Два известных в Германии ученых и я имеем намерение на будущий год издавать журнал, в коем будет помещаться все, что Российской истории и статистических описаний ее касается <…>. Капитаны Белинсгаузен и Лазарев, с месяц приехавшие из путешествия кругом света, вверяют нам свои записки. Надеюсь, любезнейший друг, что ты доставишь нам еще все то, что может дать понятие об азиатских землях, в коих ты был и имеешь сведения — равно о Кавказе и Грузии, сих двух исторических землях, о коих, однако, сведения мы имеем весьма ограниченные».

В октябре 1824 года Муханов пытался добиться разрешения на издание ежемесячного «Военного журнала».

За это ему был сделан выговор по службе за то, что он обратился с просьбой в Московский цензурный комитет, не заручившись согласием своего непосредственного начальства. Но это не помешало Муханову печатать свои очерки в других изданиях. Например, в альманахе «Урания», карманной книжке для любительниц и любителей русской словесности, он опубликовал критический нравоописательный очерк о жизни Москвы в Пасхальную неделю.

Подобные литературные произведения Петра Муханова увидели свет и в других российских изданиях. В журнале «Сын отечества» за 1823 год Петр Александрович опубликовал статью «Нечто о Наполеоне и Фридрихе Втором». В «Северном архиве» он напечатал «Необыкновенные похождения и путешествия Дементия Ивановича Цикулина, им же самим написанные» с примечаниями самого Грибоедова. В «Московском телеграфе» — кавказские литературные очерки «Взятие Ганжи», «Красный мост» и «Воспоминание о Гильденштедте».

Между Севером и Югом

С 1819 года Муханов — член Союза благоденствия, в который был принят по рекомендации Бестужева, а затем входит в Северное общество. На Кавказе сблизился с членами Южного общества. Во время поездок с Раевским для инспектирования войск Муханову поручалось узнать о злоупотреблении правительства и причинах народного недовольства. Этот факт говорит о том, что декабристы пытались знать настроения в народе в интересах своего дела, но вот использовать их они не смогли или не хотели.

Накануне восстания Муханов был в Москве. Когда стало известно о провале восстания в Петербурге, то во время обсуждения плана действий московских декабристов на квартире Митькова Пётр Муханов выдвинул план — поехать в столицу и убить Николая I. Он полагал, что только так можно выручить из крепости всех арестованных. Предложение было настолько неожиданным, что присутствующие поначалу слушали Муханова без малейшего возражения, но, взвесив всё, отказались от его принятия, признав несерьёзным.

В Сибирь!

После провала восстания Петр Муханов хотел выехать из Москвы, но на первой станции был арестован. В Петербург доставлен 9 января 1826 года с предписанием царя содержать под строжайшим арестом, как опасного преступника. Был заключён в Петропавловскую крепость. Штабс-капитан Пётр Муханов был осуждён за то, что «произносил дерзостные слова в частном разговоре, означающие мгновенный порыв на цареубийство, и принадлежал к тайному обществу, хотя без полного понятия о сокровенной цели относительно бунта». После вынесения приговора он содержался в крепостях Свеаборг и Выборг. Условия пребывания в тюрьме были ужасны: камеры тесные, сырые, крыша гнилая и протекала.

Муханов был приговорён к 12 годам каторги, позднее сокращённой до 8 лет.

На пути в Сибирь Петр Александрович встретился с князем Куракиным. Когда тот удивился его спокойствию, Муханов ответил: «У меня просто большая сила характера. Я сознаю своё положение, подчиняюсь велениям провидения и полагаю, что, не будучи в состоянии изменить своей участи, лучше переносить её с мужеством, чем позволить дать себя унизить малодушием, недостойным человека».

Несмотря на тяжелые условия, продолжал заниматься научной деятельностью, математикой и русской историей, читал лекции своим товарищам по заключению в Петровском Заводе — основал на каторге «академию». Связь поддерживалась только с сестрой Елизаветой Шаховской, её мужем и матерью. Его тяготила финансовая зависимость от родных, он часто извинялся в письмах, что заставляет их нести дополнительные расходы.

Мухановская церковь в Братском остроге

По указу от 8 ноября 1832 года Петр Муханов был освобожден от каторжной работы и определен на поселение в Братском остроге. В то время это была небольшая деревня на 60 дворов, находившаяся в 300 верстах от города, связь с которым была возможна только по Ангаре. По просьбе ее жителей Петр Александрович сделал чертежи новой церкви, которую хотели построить взамен обветшавшей. По проекту она должна быть каменной, но строили её из дерева. Затем побелили, и был это красивейший в округе храм, единственный в своем роде.

Церковь в селе так и величали – Мухановской. К сожалению, после установления Советской власти купола с маковками и крестами с неё сняли, фрески закрасили, иконы верующие разобрали по домам, а часть отправили в Иркутск. А в здании организовали клуб, Дом культуры. После затопления здание не сохранилось.

Топограф, гидролог, инженер…

На ялике Петр Муханов часто ездил на Падунские пороги Ангары. Его приводило в недоумение, что до сих пор от этих порогов зависит все сибирское судоходство, когда можно было бы избавиться от них небольшим обводным каналом. Муханов был профессиональным топографом, одним из немногих в России начала XIX века. Он ежегодно вел наблюдения за Ангарой, делал графики перепадов уровня реки и даже составил чертеж плотины на Ангаре.

В описательном разделе декабрист указывал: «Зело крепок местный камень. Ежели его с рачением великим укладывать, то удивить можно всю Русь святую. Этакое чудо на Ангаре поставить — пользу иметь преогромную… Плотина воду подымет — судоходство доброе будет. Плотина же сия сброс иметь должна, а чтоб не зря, то на ней же мельницы водяные установить надобно, елико возможно…»

Петр Муханов первым по достоинству оценил энергетическую мощь холодной сибирской реки и выявил наиболее подходящее место для постройки ГЭС. Спустя более чем сто лет его расчетами воспользовались проектировщики плотины Братской ГЭС. В Братске именем дальновидного исследователя названа одна из улиц.

Несложившаяся личная жизнь

До ссылки в Сибирь Петр Муханов полюбил княжну Варвару Шаховскую. После вынесения приговора она приехала в Сибирь вместе со своей сестрой — женой декабриста Александра Муравьёва, но вынуждена была жить вдалеке от любимого, в доме своего зятя. Она всячески помогала декабристам, через неё шла оживлённая переписка, посылались книги и различные вещи. Чтобы не вызвать подозрения полиции, письма перевозились в баулах с двойным дном.

10 лет она прожила вблизи Муханова, но ни разу не смогла с ним встретиться. 31 августа 1833 года он обратился к иркутскому гражданскому губернатору Цейдлеру с прошением о позволении вступить в брак с Шаховской. Еще ранее, 12 июля 1833 года, сама Шаховская из Тобольска обратилась письмом к Бенкендорфу с аналогичной просьбой. Тот прислал ей бездушный ответ: «Доложено государю, приказано оставить», так как «Муханов по правилам греко-российской церкви по причине родства его с княжной Шаховской не может на ней жениться». Это был чисто формальный повод, так как кровной связи у них не было: брат Шаховской был женат на сестре Муханова.

В ответ на вторичное прошение Петра Муханова на брак с Шаховской последовал новый сокрушительный удар. Ему вручили предписание губернатора прекратить со своей бывшей невестой даже письменные отношения. Варвара Михайловна от горя заболела чахоткой и 24 сентября 1836 года скончалась в Симферополе, куда переехала вместе с семьей Муравьевых.

Последние дни

Известие о смерти Шаховской тяжело отразилось на здоровье Муханова. Вскоре умерла и горячо любимая его сестра. Этот богатырского сложения человек был сломлен, тяжело заболел, его мучил ревматизм. Он начал писать прошения губернатору о переселении на другое место. Наконец, 29 марта 1842 года ему удается вырваться из таежной «темницы» в селение Усть-Куда под Иркутск «на излечение от болезни».

Прожив некоторое время на Преображенской улице, «Муханов выстроил дом, весьма поместительный для супружеской жизни, на той улице, где и жил уже, и крыша выкрашена красною краскою». Дом свой декабрист строил для предстоящей женитьбы на начальнице Девичьего института Восточной Сибири Марии Дороховой. Эта удивительная женщина, потеряв родную дочь, взяла на воспитание дочь декабриста Ивана Пущина и стала ей настоящей матерью.

Но свадьбе не суждено было состояться. 12 февраля 1854 года, накануне венчания, не прожив и года в новом доме, декабрист скончался от апоплексического удара (инсульта). Его похоронили в ограде иркутского Знаменского женского монастыря.

Татьяна Лысова

Фото: d1825.ru