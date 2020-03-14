Пешеходные переходы во Владимире оборудуют новыми светильниками

После резкого скачка аварийности с участием пешеходов администрация Владимира взялась за обустройство переходов. Начали с главного – с освещения. Один из наиболее опасных переходов находится на Октябрьском проспекте у дома № 44. Трафик припаркованного и движущегося транспорта зашкаливает, пешеходам приходится лавировать, чтобы перейти дорогу. Здесь поставили новые уличные светильники. Городское управление ЖКХ выбрало светильники «Корвет-5» российского производства. Отличительная особенность этих устройств — особая диаграмма освещенности, распределяющая свет точно на «зебру». При этом светильники практически не отбрасывают свет в сторону приближающихся к переходу транспортных средств и не ослепляют водителей. Стоимость одного такого светильника составляет около 20 тысяч рублей.

Завод-изготовитель предоставил светильники бесплатно — на годовое тестирование.

В первом полугодии управление ЖКХ обещает оборудовать новыми светильниками 15 пешеходных переходов. Это, конечно, капля в море, учитывая, что в городе насчитывается свыше 200 переходов. Большинство из них не имеют освещения и разметки. Мэрия ежегодно меняет знаки, но лишь на единицах есть дополнительные знаки над проезжей частью.

По информации ГИБДД, во Владимире зарегистрирован рост ДТП с участием пешеходов. Как «Призыв» сообщал ранее, на переходах в этом году произошло 25 аварий. Это рекордное количество ДТП. В почти всех сопутствующие причины – неудовлетворительные дорожные условия.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»